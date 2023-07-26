Nijer’de devlet başkanı sarayında alıkonuldu

Haberin Devamı

Nijer’de güvenlik kaynakları, Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un sabah saatlerinden bu yana başkanlık muhafızları tarafından alıkonduğunu belirtti.

Bazoum’un başkent Niamey’de bulunan Başkanlık Sarayı’nda tutulduğu ve saray çevresindeki yolların askeri araçlar ile de kapatıldığı, saray içerisindeki personelin dışarı ile iletişim kurmasına izin verilmediği kaydedildi. Nijer’de yaşanan bu hareketliliğin Bazoum’a karşı “askeri darbe girişimi” olduğu ifade ediliyor.

Nijer’de 2021 yılında da Bazoum’un yemin töreninden birkaç gün önce darbe girişimi gerçekleştirilmişti.