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Nijer'de darbe... Geçiş hükümetinin başkanı General Tchiani oldu

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#Nijer#Darbe#Dünya
Nijerde darbe... Geçiş hükümetinin başkanı General Tchiani oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 15:41

Nijer'de askeri darbenin lideri Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdourahmane Tchiani, geçiş hükümetinin başkanı oldu.

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Batı Afrika ülkesi Nijer'de 2 gün önce gerçekleştirilen askeri darbenin ardından geçiş hükümeti kuruldu.

Askeri darbeye liderlik eden 62 yaşındaki Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani olarak da bilinen Abdourahmane Tchiani, "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi"nin başkanı oldu.

Görevine 2015 yılında getiren General Tchiani, 2021 yılına kadar ülkeyi yöneten eski Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou'nun yakın müttefiki olarak biliniyor.

Tchiani, Mart 2021'de düzenlenen seçimlerin ardından askeri darbe girişiminin bastırılmasına liderlik etmişti.

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, sonrasında Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu.

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Abdramane, anayasanın feshedildiğini, tüm kurumların askıya alındığını ve ülkenin sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

Nijer'de 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana 4 darbe yaşanmıştı.

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#Nijer#Darbe#Dünya

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