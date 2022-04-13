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New York'taki metro saldırısı: NYPD şüphelinin kimliğini açıkladı

#ABD#New York#Saldırı
New Yorktaki metro saldırısı: NYPD şüphelinin kimliğini açıkladı

Dün ABD'nin New York kentindeki bir metro istasyonunda meydana gelen kanlı saldırı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. New York Polisi (NYPD) bir şüphelinin kimliğini açıkladı ve başına 50 bin dolar ödül konduğunu duyurdu.

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ABD’nin New York kentindeki bir metro istasyonunda dün yerel saatle sabah 08.30’da meydana gelen saldırının yankıları sürüyor.

Emniyet güçleri, Brooklyn metro istasyonunda yaşanan olayda 28 kişinin yaralandığını, yaralananların 10’unun silahla vurulduğu, 5’inin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Açıklamada saldırıda yer aldığı şüphelenen bir kişinin kimlik bilgilerine de yer verildi.

New York Polisi (NYPD) 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin 'şüpheli' olarak arandığını bildirdi.

New Yorktaki metro saldırısı: NYPD şüphelinin kimliğini açıkladı

Emniyet güçleri James'in saldırganı olay yerine getiren kamyoneti kiralayan kişi olarak şüpheli olduğunun altını çiziyor, James'in yakalanmasına yardım edecek bilgi paylaşımına ise 50 bin dolara kadar ödül verilecek.

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SİS BOMBASI KULLANMIŞ

NYPD daha önce yaptığı açıklamada saldırıya dair detayları kamuoyu ile paylaşmıştı.

NYPD, metro çalışanlarının ‘yeşil ikaz yeleklerinden’ giyen saldırganın bir çeşit gaz maskesi taktığı ve çantasından çıkardığı sis bombalarını vagon içine attıktan sonra insanlara rastgele ateş ettiğini açıklamıştı.

New Yorktaki metro saldırısı: NYPD şüphelinin kimliğini açıkladı

Departman Komiseri Keechant Sewell, saldırının soruşturulduğunu fakat 'terör eylemi olma ihtimalinin düşük gördüklerini' söylemişti.

SALDIRILAR BİTMİYOR

Silahlı saldırılar New York kentinin önemli asayiş sorunlarından biri olarak görülüyor. New York Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, şehirde 1 Ocak-3 Nisan arasında 296 silahlı saldırı gerçekleşirken yasa dışı silahlanma geçen yıl belediye başkanı seçilen Eric Adams’ın da yakından ilgilendiği konulardan biri.

New York metrosundaki saldırı anı
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#ABD#New York#Saldırı

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