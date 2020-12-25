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DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

New York’ta polis, silahlı saldırıda sırtından vuruldu

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New York’ta polis, silahlı saldırıda sırtından vuruldu
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ABD’de aile içi anlaşmazlık nedeniyle yapılan ihbar üzerine adrese giden polislerden biri, silahlı saldırıda yaralandı. Sırtından vurulan polisin, kurşun geçirmez yeleği sayesinde hayatta olduğu ifade edildi.

New York’un Brooklyn bölgesinde perşembe gecesi bir kadının, kızının sevgilisinin silahla evi basağı ihbarı üzerine polis adrese gitti.

Polis, şüpheliden önce gittiği olay yerinde genç kızın ifadesine başvururken, silahlı saldırıya uğradı. Sırtından vurulan polis memuru, Kings County Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kurşun geçirmez yelek sayesinde hayatta kaldığı ifade edildi.

Polis, olayın ardından yaptığı çalışmayla saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Saldırganın kimliği hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

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