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New York'ta maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi

#ABD#New York#Maymun Çiçeği
New Yorkta maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin New Yok eyaletinde artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle acil durum ilan edildi. Ülkedeki 4 maymun çiçeği vakasının 1'den fazlası New York eyaletinde bulunuyor.

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Dünyada hızla yayılmaya devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel acil durum" olarak nitelendirilen maymun çiçeği virüsü, ABD'de de paniğe neden oldu.

New York Valisi Kathy Hochul, vakaların hızla artışı nedeniyle "afet acil durumu" ilan edildiğini bildirdi. Hochul tarafından yapılan açıklamada, "New York eyaletindeki maymun çiçeği salgınıyla ilgili son verileri inceledikten sonra, bu salgınla yüzleşmek için devam eden çabalarımızı güçlendirmek için 'afet acil durumu' ilan ediyorum.

Ülkedeki 4 maymun çiçeği vakasının 1'den fazlası New York eyaletinde bulunuyor. Buna karşı koyarken, cephaneliğimizdeki her aracı kullanmamız gerekiyor. Salgının şu anda belirli risk grupları üzerinde orantısız bir etkiye sahip olmasının yollarını ayırt etmek önemli. Bu nedenle ekibim ve ben, daha fazla aşı sağlamak, test kapasitesini artırmak ve halkı bu salgın sırasında nasıl güvende kalacakları konusunda sorumlu bir şekilde eğitmek için gece gündüz çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA'DA İLK ÖLÜM

Öte yandan, İspanya'da maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 1 kişi ile Avrupa'da ilk kez maymun çiçeği bağlantılı ölüm gerçekleşmişti. Brezilya'da da lenfoma kanseri ile mücadele eden 1 kişi maymun çiçeği sebebiyle yaşamını yitirmişti.

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#ABD#New York#Maymun Çiçeği

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