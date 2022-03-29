New York’ta korkunç olay: Sapkın tarikatın yaptıkları böyle ortaya çıktı!

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Manhattan mahkemesinde dün görülen bir davanın detayları basına yansıyınca adeta yer yerinden oynadı. Harvard mezunu olduğu açıklanan bir kadının verdiği ifadede bir seks tarikatı lideri tarafından bebek bezi bağlamaya ve emzik emmeye mecbur bırakıldığını söylemesi ortalığı karıştırdı.

39 yaşındaki Felicia Rosario, federal jüri önünde verdiği yeminli ifadede Larry Ray adındaki bir adamın kendini tarikat lideri ilan ettiğini ve kurbanlarına yaptığı korkunç işkenceleri açıkladı. Sarah Lawrence College’de yuvalanan seks tarikatının yaptıkları dinleyenlerin kanını dondurdu.

Felicia Rosario, maruz kaldığı işkencelerin sadece bunlarla sınırlı kalmadığını; Ray’in ellerini bağladığını, ağzını bantladığını ve kendisini tanımadığı insanlarla birlikte olmaya zorlayarak bu anları kayıt altına aldığını anlattı.

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Talihsiz kadın “Kendimi değersiz ve aşağılanmış hissettim. Bana bir hiçmişim gibi davrandı.” diyerek başladığı konuşmasında jüriye yaşanan dehşet dolu olayları tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Rosario'nun 2013'te çekilen görüntüleri hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını nasıl kaybettiğini gözler önüne seriyor

Rosario, Larry Ray ile erkek kardeşi aracılığıyla 2011 yılında tanıştığını söyledi. O yıllarda Harvard’dan mezun olmuş olan Rosario Columbia Üniversitesi’nde tıp eğitimine devam ediyordu. Kadın, erkek kardeşinin de bebek bezi takmaya zorlandığını anlattı.

İlişkileri ilerleyince Larry Ray’ın şehrin zengin kesimlerinden birinde bulunan evine taşınan Rosario, burada kardeşi Santos ve diğer tarikat üyesi Sarah Lawrence öğrencileriyle birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Bu apartman dairesinde birlikte kaldığı diğer kişilerle birlikte çıplak şekilde uyumaya zorlandığını anlatan genç kadın Isabella Pollok’un da Larry Ray’in yardımcısı gibi çalıştığını söyledi.

Larry Ray, üvey babasının Pinehurst, North Carolina'daki evinin bahçesinde

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Ray’in fiziki şiddet uygulamaktan hoşlandığını ifade eden Rosario kendisini bağlayan sapkın adamın aynı zamanda sık sık dövdüğünü de gözyaşlarıyla anlattı.

“Beni el ve ayak bileklerimden bağlayıp dairedeki birinin de başımda durup beklemesini isterdi. Yerimden kalkamadığımdan emin olmaya çalışıyordu. Yüzüme tokat ve yumruk atardı. Saçlarımı çeker ve karın boşluğuma vururdu. Boğazıma sarılıp beni nefessiz kalana kadar boğardı.”

Bu inanılmaz işkenceleri gören zavallı kadını kendisine binlerce dolar borcu olduğuna inandırarak alıkoyan Larry Ray aynı zamanda kanun kuvvetlerinde tanıdıkları olduğunu söyleyip Rosario’yu kardeşlerini hapse attırmakla da tehdit ediyordu.

Rosario, Ray'la tanıştığında 29 yaşında gencecik ve mutlu bir kadındı

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Kurbanlarını küçük düşürmekten hoşlanan sapkın tarikat lideri onları bebek bezi takarak dolaşmaya ve ağızlarına zorla emzik almaya zorluyordu. Rosario, “Kullanmaya mecburdum, ağzına sok, ağzında tut.” diyerek emzik işkencesini anlatıyor.

İlerleyen yıllarda Ray, Rosario’yu New York’taki barlara gidip yabancılarla tanışması için zorlamaya başladı. Kadını bu barlara göndererek tanıştığı erkekleri eve getirmesini ve onlarla birlikte olmasını söylüyordu.

Rosario'nun yaşadığı dehşet dolu anların çoğu kayıt altına alınmış

Hatta bazı durumlarda Ray, Isabella Pollok’u Rosario ile barlara yollayarak birlikte olma anlarını kameraya kaydettiriyordu.

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Rosairo bu anları anlatırken “Dehşete düşmüş, utanmış, insanlıktan çıkmış, küçülmüş ve çöp gibi hissediyordum.” diyor.

Larry Ray'in birçok kurbanı var...

Larry Ray, çekilen bu kamera görüntülerini de yıllar içinde şantajlarına devam etmek için kullandı. Kadına bu görüntüleri Harvard ve Columbia’daki arkadaşlarına göndereceğini söyleyerek tehdit etti.

Hatta daha da ileri giden Ray, gerekirse elindeki fotoğraf ve kayıtları tıp kuruluna yollayıp Rosario’nun asla doktorluk yapamamasını sağlayacağını bile söylüyordu.

Larry Ray, Rosario'yu yere yatırıp böyle dövüyordu...

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Federal savcılar Larry Ray’i seks trafiği yönetmek suçundan yargılıyor. Ray’in bu tarikatı ise kızının Sarah Lawrence’daki yurt odasına taşınmasıyla kurduğu iddia ediliyor. Kızının arkadaşlarının güvenini kazanan adam daha sonra onları türlü korkunç işkencelere maruz bırakmış.

Mahkemede suçsuz olduğunu söyleyen adam mahkûm edilirse en yüksek cezayı alacak. Ray’ın suç ortağı olduğu iddia edilen Isabella Pollok ise Manhattan’da başka bir mahkemede yargılanıyor. Pollok da suçsuz olduğu yolunda ifade verdi.