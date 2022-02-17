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New York’ta devrilen petrol tankeri patlayarak alev aldı

#New York#Petrol Tankeri#Yangın
New York’ta devrilen petrol tankeri patlayarak alev aldı

ABD'de seyir halindeki petrol yüklü tankerin devrilerek binaya çarpması sonucu meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü.

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New York'a bağlı Long Island’da petrol taşıyan tanker, devrilerek yol kenarındaki mağazaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle petrol tankerinde patlama meydana gelirken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürücü ise patlamanın ardından alevlere teslim olan tankerden yaralı olarak kurtulmayı başardı. Kaza sonucu yaklaşık 50 bin litre benzin yola dökülürken, alevler mağazaya da sıçradı.

Büyük maddi hasara yol açan kazada can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için 10 saatten fazla çaba harcadı.

Çalışmalarda 3 itfaiyeci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rockville Center İtfaiye Departmanı Şefi James Avondet, "Buraya geldiğimde her yerde, sokaklarda, tankerde, iki binada yangın vardı ve Sunrise yoluna baktığımda 7 veya 8 rögar kapağından ateş geliyordu. 47 yıllık kariyerimde gördüğüm en kötü olaylardan biri" ifadelerini kullandı.

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Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#New York#Petrol Tankeri#Yangın

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