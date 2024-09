New York’ta Çin ajanı olmakla suçlandı: Ferrari karşılığında casusluk

Haberin Devamı

ABD’de, New York eyalet yönetiminin üst düzey yetkililerinden Linda Sun (41) ve kocası Christopher Hu (40), “Çin hükümetine ajanlık yapma” suçundan tutuklandı. New York Valisi Kathy Hochul’un eski danışmanı Sun’un, milyonlarca dolarlık hediyeler karşılığında Pekin hükümeti lehine çalıştığı belirtiliyor. Bu arada Çin’in New York Başkonsolosu Huang Ping’in sınır dışı edildiği iddia edilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller haberi yalanladı.

64 sayfalık iddianameye göre Çin doğumlu ABD vatandaşı Sun, “vize dolandırıcılığı, kara para aklama, imza taklit etme” dahil sekiz suçlamayla karşı karşıya. İddiaya göre 2009’da işe giren ve yıllar içinde danışmanlığa kadar yükselen Sun, 2023’te hakkındaki soruşturma sebebiyle kovulana kadar hükümetteki pozisyonunu kullanarak Pekin’e gizli bilgiler verdi. Sun, COVID-19 pandemisi sırasında New Yorklu yetklililerin salgınla ilgili düzenlediği bir toplantıya gizlice Çinli yetkilileri soktu. Pekin hükümetinden yetkililerin ABD’ye girmesini sağlamak için yetkisi olmadığı halde davet mektupları yazdı; bir belgede ise Vali Hochul’un imzasını taklit etti.

Pekin hükümeti ise karşılığında Sun ve Hu’ya, New York’ta 4.1 milyon dolarlık bir ev ve Ferrari marka spor otomobil satın aldı. Çift defalarca kez tüm masrafları karşılanmış Çin seyahatlerine çıktı; bu seyahatlarde, eski ABD First Lady’si Michelle Obama’nın kaldığı başkanlık suitinde konakladılar. Ayrıca, konser biletleri ve özel bir şef tarafından hazırlanan Nanjing usulü tuzlu ördek yemeği siparişlerinin eve teslimi dahil lüks hediyeler de aldılar. Suçlamaların tamamını reddeden çiftin kefaletle serbest kaldıktan sonra 25 Eylül’de hâkim karşısına çıkması bekleniyor.