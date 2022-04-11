Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

New York'ta büyük panik... O anlar saniye saniye kamerada

#New York#ABD#Sosyal Medya
New Yorkta büyük panik... O anlar saniye saniye kamerada

New York'un en işlek ve turistik bölgesi olan Times Meydanı'nda duyulan patlama sesi büyük paniğe neden oldu. Çevredeki yüzlerce kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye kayıt altına alınırken olay ile ilgili resmi açıklama geldi.

Haberin Devamı

Times Meydanı'nda duyulan patlama sesleri büyük paniğe neden oldu.

New York'un en turistik bölgesinde duyulan patlama sesi sonrası çevredeki yüzlerce kişi koşarak bölgeden uzaklaştı.

Panik anları çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntülerde polisin bölgeyi kordon altına aldığı görüldü.

New Yorkta büyük panik... O anlar saniye saniye kamerada

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Bir saldırı ihtimali üzerinde duran ekipler kısa sürede olayı aydınlattı. Beklenen açıklama New York İtfaiyesi'nden (FDNY) geldi.

FDNY'den yapılan açıklamada olayın kablo arızası nedeniyle yaşandığı, söz konusu arızanın rögarda patlamanın meydana gelmesine neden olduğu bilgisine yer verildi.

Haberin Devamı

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, patlamadan sonra 229 Batı 43. Cadde'de yüksek karbon monoksit seviyeleri tespit edildi.

Aynı açıklamada yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan kimsenin olmadığının da altı çizildi.

New Yorkta büyük panik... O anlar saniye saniye kamerada

Öte yandan suç oranlarının hızla yükseldiği New York bu duruma çare arıyor. Zira kentteki suç oranı geçen yıla oranla yüzde 44,13 artmış durumda.

Silahlı saldırıların da yükselişte olduğu belirtilirken silahlı saldırıların da bir önceki yıla oranla yüzde 14,5 arttığı belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#New York#ABD#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar