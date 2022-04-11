New York'ta büyük panik... O anlar saniye saniye kamerada

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Times Meydanı'nda duyulan patlama sesleri büyük paniğe neden oldu.

New York'un en turistik bölgesinde duyulan patlama sesi sonrası çevredeki yüzlerce kişi koşarak bölgeden uzaklaştı.

Panik anları çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntülerde polisin bölgeyi kordon altına aldığı görüldü.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Bir saldırı ihtimali üzerinde duran ekipler kısa sürede olayı aydınlattı. Beklenen açıklama New York İtfaiyesi'nden (FDNY) geldi.

FDNY'den yapılan açıklamada olayın kablo arızası nedeniyle yaşandığı, söz konusu arızanın rögarda patlamanın meydana gelmesine neden olduğu bilgisine yer verildi.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, patlamadan sonra 229 Batı 43. Cadde'de yüksek karbon monoksit seviyeleri tespit edildi.

Aynı açıklamada yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan kimsenin olmadığının da altı çizildi.

Öte yandan suç oranlarının hızla yükseldiği New York bu duruma çare arıyor. Zira kentteki suç oranı geçen yıla oranla yüzde 44,13 artmış durumda.

Silahlı saldırıların da yükselişte olduğu belirtilirken silahlı saldırıların da bir önceki yıla oranla yüzde 14,5 arttığı belirtiliyor.