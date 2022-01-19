New York'ta apartman dairesinde patlama... Film gibi operasyon kamerada

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ABD’de New York'a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi.

Gelen ihbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, daire alevlere teslim oldu.

New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 5'i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Öte yandan olay yerinde aksiyon filmlerini aratmayan sahneler yaşandı. New York Polis Departmanı (NYPD) arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı yaşarışını gözler önüne seren görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.

Polislerin alevler binayı sararken üzerine mobilya devrilmiş bir kadını kurtardığı o anlar kısa sürede viral oldu.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde sokaktaki bir kişinin 'orada hala biri var' diye bağırdığı duyuluyor.

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Bunun üzerine binaya giren ekiplere bir başka görgü tanığı yardım ediyor: 'Kanepenin altında! Kanepenin altında! Tam orada, kanepenin altında!'

'10-6 içerideyiz' duyurusu sonrası 3 polis memuru içeride mahsur kalan yaralı kadına ulaşıyor ve onu binadan çıkarıyor.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından alev alev yanan dairede çökme meydana geldi.

Yetkililer patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.