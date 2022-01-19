New York'ta apartman dairesinde patlama... Film gibi operasyon kamerada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye kara teslim 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Araçlar kara gömüldü, otoyol trafiğe kapandı 2 bin kişi kurtarıldıAraçlar kara gömüldü, otoyol trafiğe kapandı! 2 bin kişi kurtarıldı#Kar
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Tüm gözler kritik toplantıda Gündem: EkonomiTüm gözler kritik toplantıda! Gündem: Ekonomi#Kabine Toplantısı
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
2.6 milyar lira ceza kesilmişti Rekabet Kurulu gerekçeli kararı açıkladı2.6 milyar lira ceza kesilmişti! Rekabet Kurulu gerekçeli kararı açıkladı#Rekabet Kurulu
Kamu işçileri dikkat İşte tediye ödeme tarihleriKamu işçileri dikkat! İşte tediye ödeme tarihleri#Kamu
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Film gibi operasyon... O anlar saniye saniye kameradaFilm gibi operasyon... O anlar saniye saniye kamerada!#ABD
1915 Çanakkale Köprüsünde sürpriz1915 Çanakkale Köprüsü'nde sürpriz#1915 Çanakkale Köprüsü
Hazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabıHazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Gazeteci cinayetini karartan gazetecilerGazeteci cinayetini karartan gazeteciler#Hrant Dink
Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu Kalabalık aileye yeni ev...Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu! Kalabalık aileye yeni ev...#Kenan İmirzalıoğlu
HABERLERDünya Haberleri

New York'ta apartman dairesinde patlama... Film gibi operasyon kamerada

#ABD#Yangın#New York
New Yorkta apartman dairesinde patlama... Film gibi operasyon kamerada

ABD'de New York kentinin Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. New York Polis Departmanı (NYPD) arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışını gözler önüne seren görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.

Haberin Devamı

ABD’de New York'a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi.

Gelen ihbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, daire alevlere teslim oldu.

New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 5'i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Öte yandan olay yerinde aksiyon filmlerini aratmayan sahneler yaşandı. New York Polis Departmanı (NYPD) arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı yaşarışını gözler önüne seren görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... New Yorkta film gibi operasyon O anlar saniye saniye kameradaSon dakika... New York'ta film gibi operasyon! O anlar saniye saniye kamerada!Haberin Tüm Görselleri

Polislerin alevler binayı sararken üzerine mobilya devrilmiş bir kadını kurtardığı o anlar kısa sürede viral oldu.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde sokaktaki bir kişinin 'orada hala biri var' diye bağırdığı duyuluyor.

Haberin Devamı

Bunun üzerine binaya giren ekiplere bir başka görgü tanığı yardım ediyor: 'Kanepenin altında! Kanepenin altında! Tam orada, kanepenin altında!'

New Yorkta apartman dairesinde patlama... Film gibi operasyon kamerada

'10-6 içerideyiz' duyurusu sonrası 3 polis memuru içeride mahsur kalan yaralı kadına ulaşıyor ve onu binadan çıkarıyor.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından alev alev yanan dairede çökme meydana geldi.

Yetkililer patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Yangın#New York

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu