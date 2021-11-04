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New York’a Türk dostu başkan

#Eric Adams#New York#Türk Dostu
New York’a Türk dostu başkan

New York’a ikinci kez bir siyahi belediye başkanı seçildi. Eric Adams, Türk toplumuna yakın bir isim olarak da biliniyor.

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ABD’nin en büyük şehri New York’ta, eski polis memuru Eric Adams (61) kent tarihindeki ikinci siyahi belediye başkanı seçildi. Demokrat Partili Adams, New York Belediye Başkanlığı’nı yüzde 66.5 oyla kazandı. Daha önce Brooklyn Belediye Başkanlığı yapan Adams, New York’taki Türk etkinliklerine katılması ve Türk vatandaşlarıyla yakın ilişkiler kurmasıyla biliniyor.

‘BEN SİZİM’

Türk dostu” olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl New York Polis Departmanı’nda (NYPD) görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi. Bu süreçte, NYPD’deki ırkçılıkla mücadele etti. Başkomiser olarak 2006 yılında mesleği bıraktıktan sonra da siyasete atıldı. İşçi sınıfı bir ailenin çocuğu olarak belediye başkanlığına kadar yükseldiğini vurgulayan Adams, zafer gecesi yaptığı konuşmada, “Bu gece New Yorklular kendilerinden birini seçti, ben sizim” dedi.

VEGAN OLDU

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Temizlik görevlisi bir anne ile kasap bir babanın oğlu olarak kalabalık bir ailede büyüyen Adams, 2016 yılında konulan diyabet teşhisi nedeniyle vegan beslenmeye başlamış. Adams, kamu güvenliğini kampanyasının merkezine koymuştu. 1 Ocak 2022 tarihinde belediye başkanlığını Bill de Blasio’dan devralacak olan Adams, 34 bin kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği şehirde, pandemi ile mücadele stratejisine öncelik verecek. New York Belediye Başkanlığı, ABD’de başkanlıktan sonraki en zor görev olarak niteleniyor. Şehrin nüfusu, yaklaşık 8,5 milyon olarak biliniyor.

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#Eric Adams#New York#Türk Dostu

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