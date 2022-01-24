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New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD#Biden#Dünya
New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times, ABD Başkanı Biden'ın Doğu Avrupa'ya binlerce asker, savaş gemisi ve uçak göndermeyi planladığını yazdı. Haberde gerekli görülmesi halinde bu sayının 50 bine çıkarılabileceği bilgisine yer verildi.

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Ukrayna'daki kriz ile tarihinin en gergin dönemlerinden birisini geçiren Rusya - ABD ilişkileri daha da gerileceğe benziyor.

Zira New York Times (NYT) ABD Başkanı Joe Biden'ın Doğu Avrupa'ya binlerce asker, savaş gemisi ve uçak göndermeyi planladığını yazdı.

Haberde Biden'ın Doğu Avrupa ülkelerine bin ila 5 bin asker göndermeyi planladığını ve gerilimin daha da artması durumunda sayının artma olasılığının bulunduğunu bilgisi yer aldı.

NYT'nin ulaştığı üst düzey bir yetkili bu sayıları teyit etmedi ancak 'planlar geliştiriyoruz ve ileriye dönük seçenekleri belirlemek için müttefiklere danışıyoruz' sözleri ile planın varlığını doğruladı.

SAYI 50 BİNE ÇIKABİLİR

Yine resmi makamlar tarafından teyit edilmemek ile birlikte bu sayının gerekli görülmesi halinde 50 bine çıkarılabileceği belirtiliyor.

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Pentagon yetkililerinin hafta sonu Camp David'de yaptıkları toplantıda Biden'a pek çok opsiyon sundukları ancak bu opsiyonlar arasında Ukrayna'ya asker göndermenin olmadığı da gelen bilgiler arasında.

BIDEN BU HAFTA SON KARARINI VERECEK

Sınıra 100 binin üzerinde asker yığan Rusya'nın olası Ukrayna işgalinin yüksek sesle konuşulduğu dönemde gelen bu haber kısa sürede ülke gündeminin bir numaralı maddesi olurken Biden'ın bu hafta içinde bir karar vermesi bekleniyor.

BIDEN'IN OYLARI ERİYOR

Öte yandan Biden siyasi kariyerinin en kötü günlerini geçiriyor. Son anketler Biden'ın seçmen desteğini hızla yitirdiğini gösteriyor.

Yapılan son ankete göre 'bugün seçim olsa Biden'a oy verir misiniz' sorusuna her 10 kişiden 6'sının cevabı 'hayır' oldu.

Fox News tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 60'ı 'muhtemelen' veya 'kesinlikle' başka birine oy vereceklerini söylerken, yüzde 36'sı Biden'a 'kesinlikle' veya 'muhtemelen' oy vereceğini belirtti.

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

 

ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri, Rusya'nın askeri yığınak ve tatbikatları karşısında Ukrayna'nın da birlik üyesi yapılması ihtimalini daha yüksek sesle dile getirdikçe Rusya da buna itirazlarını artırıyor ve daha sert açıklamalar yapıyor.

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Son aylarda yaşanan diplomasi trafiği ve liderlerin görüşmeleri de bugüne kadar sonuçsuz kaldı ve sınırdaki gerilim arttı.

Öyle ki, Batılı ülkeler Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından sonra bir kez daha Ukrayna'ya işgal başlatabileceği yönünde kaygıların arttığını belirterek Ukrayna'ya askeri desteğe başladı.

ABD ve İngiltere dahil olmak üzere birçok ülke de Ukrayna'ya mühimmat ve askeri birlik tedarik ediyor. ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı askeri mühimmat yardımının ilk sevkiyatı ise Pazar günü Kiev'e ulaştı.

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Birleşik Krallık da hafta başında yaptığı açıklamada savunma silahları ve eğitim için fazladan asker göndereceğini duyurdu. Pek çok NATO müttefiki ülke de Ukrayna'ya askeri mühimmat ya da askeri birlik gönderiyor.

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2014'te Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gerilim, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım yarımadasını ilhakıyla sonuçlanmıştı. Batı'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlar gelmişti.

Aynı dönemde Ukrayna'nın doğusundaki, Rusya sınırındaki Donetsk'te de Rusya'dan destek alan Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında da çatışmalar yaşanmıştı.

Savaş 2015'te sona ermiş olsa da Temmuz 2020'deki ateşkese kadar çatışmalar devam etmişti. Yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti.

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