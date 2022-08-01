New York Times yazdı... Korkunç şüphe: Putin'in eski danışmanı apar topar hastaneye kaldırıldı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş hız kesmeden devam ederken bir dönem Putin'e en yakın isimlerden biri olan Anatoly Chubais'in hastalığı gündeme tabiri caizse bomba gibi düştü.

New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, bir dönem Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanı olan Chubais apar topar hastaneye kaldırıldı.

'ANİDEN ELLERİ VE BACAKLARI UYUŞMAYA BAŞLADI'

Eşi Avodtya Smirnova, Rus gazeteci Ksenia Sobchak'a verdiği demeçte, Bay Chubais'in aniden ellerinde ve bacaklarında uyuşmaya başladığını söyledi.

Smirnova aynı demeçte Sobchak'a, vücudun bağışıklık sisteminin sinirlerine saldırdığı nadir görülen Guillain-Barré sendromu teşhisi konduğunu söyledi.

HASTALANDIĞI ODAYI ÖZEL EKİP İNCELEDİ

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NYT Sobchak'a dayandırdığı haberinde Chubais'in kaldığı odanın kimyasal koruyucu kıyafetli uzmanlar tarafından incelendiği bilgisine de yer verdi.

Chubais, özellikle 1990'ların başında Boris Yeltsin yönetiminin etkili bir üyesi olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Rusya'daki özelleştirmelerden sorumlu olan Chubais, uzun bir süre boyunca Putin'in müttefiki olarak pek çok görevde yer almıştı... (Fotoğraf: AFP)

Bu gelişme kimyasal bir madde ile zehirlenme ihtimalinin olduğu yönünde yorumlandı ve suikast iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

New York Post gazetesi 'Alexei Navalny gibi diğer Kremlin muhaliflerinin geçmişte gizemli ve aniden hastalandığı düşünüldüğünde, Chubais'in hastalığı şüphe uyandırıyor' yorumunda bulundu.

New York Post Chubais'in bir Avrupa hastanesinde tedavi gördüğünü yazdı ancak ülkenin adını vermedi.

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İŞGALDEN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

Chubais 24 Şubat'taki Ukrayna işgali sonrası istifa eden üst düzey isimlerden birisiydi. Mart ayında görevinden ayrıldığını duyuran Chubais'in Rusya'dan ayrıldığı biliniyordu.

PUTİN'İN SAĞ KOLUNA SUİKAST İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda Moskova'dan benzer bir iddia gelmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, Rusya lideri Vladimir Putin’in sağ kolu olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’e suikast düzenlendiğini öne sürmüştü.

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Nikolay Patruşev (solda) Rusya Devlet Başkanı Putin ile... (Fotoğraf: AFP)

'SENTETİK ZEHİR İLE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR'

Kremlin içinden bir kaynağa dayandırılan habere göre, bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkan Patruşev zehirlendi.

Adı açıklanmayan kaynak Patruşev'in 'sentetik bir zehirden etkilendiğini' belirtti ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Suikast girişiminin zamanı hakkında net bir zaman vermeyen kaynak Patruşev'in suikast girişiminden kurtulduğunu belirtti.