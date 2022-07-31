Son dakika: Ukrayna'dan sürpriz saldırı... Rus filosunu vurdular!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş aylardır hız kesmenden devam ediyor.

Son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaşta Rus ordusu Ukrayna güçlerini itmeye devam ederken Kırım'dan dikkat çeken bir haber geldi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Ukrayna Kırım'daki Rus filosuna saldırı düzenledi.

VALİ DÜNYAYA DUYURDU AÇIKLADI

Rusya'nın ilhak ettiği kentin valisi Mihail Razvozhayev, Pazar günü Kırım'ın Sivastopol limanında Rus filosuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda beş kişinin yaralandığını söyledi.

Rus yetkililer halka 'gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.

ST. PETERSBURG'DAKİ KUTLAMALARA PUTİN DE KATILACAK

Rus Donanması Günü kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı Saint Petersburg'daki deniz geçit töreni de dahil olmak üzere Rusya'da büyük kutlamalar yapılacak.

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Ukrayna ordusu geçtiğimiz saatlerde çatışmalarda 100'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü ve en az 7 tankın da imha edildiğini duyurmuştu.

ZELENSKİ GECE YARISI DUYURDU: HEMEN TERK EDİN

Öte yandan son dönemde iki ordu arasında kanlı çatışmalara sahne olan Donetsk için Zelenski'den flaş bir çağrı geldi.

Ukraynalı askerler, doğu Ukrayna'nın Bakhmut eteklerindeki cephe hattına ilerliyor... (Fotoğraf: AFP)

Ukrayna lideri Donetsk bölgesinde insanların zorunlu tahliyesi için talimat verdiğini söyledi.

Gece geç saatlerde kameraların karşısına geçerek halka seslenen Zelenski, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Yüzbinlerce insan, on binlerce çocuk var. Birçoğu gitmeyi reddediyor. Ancak gitmeleri gerek ve bu ne kadar erken olursa, Donetsk bölgesinden ne kadar çok insan ayrılırsa, Rus ordusunun öldürmeye zamanı o kadar az olur. Fırsatınız varsa, lütfen savaş bölgelerinde kalmaya devam edenlerle konuşun. Özellikle çocuklu ailelerse, lütfen onları ayrılmaları gerektiğine ikna edin.'

Ukraynalı makamlara göre bölgede hala 200 ile 220 bin arasında sivil bulunuyor.

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LEVROV YENİ HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurmuştu.

Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' demişti.