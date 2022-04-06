New York Times gazetesi yazdı: Uydu görüntülerine göre katliam gerçek

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ABD’nin önde gelen yayın organlarından New York Times gazetesi, Rus askeri birliklerinin çekilmesinden sonra öldürülmüş sivillerin sokaklarda görüldüğü Buça ile ilgili çarpıcı bir habere yer verdi. Amerikan Maxar Teknolojileri tarafından sağlanan uydu görüntülerini analiz eden gazete, Buça’daki sivillerin Rus birlikleri çekilmeden önce öldürüldüğünü yazdı.

‘TAM OLARAK ÖRTÜŞÜYOR’

Gazete, cansız bedenlerine ulaşılan sivillerden en az 11’inin üç haftadan daha uzun süre önce Rusya, bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğünü belirtti. Görüntü analizlerinde “Uydu görüntüleri 9-11 Mart tarihleri ​​arasında Yablonska Caddesi’nde ortaya çıkan insan vücuduna benzer büyüklükteki koyu renkli nesneleri gösteriyor. Bu nesneler, Ukrayna kuvvetlerinin Buça’yı geri almasının ardından cesetlerin bulunduğu konumlarla tam olarak örtüşüyor. Yapılan analizler nesnelerin üç haftadan fazla bu pozisyonda kaldığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

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ÖLÜ SAYISI 410’A ULAŞTI

Rus birliklerinin 30 Mart’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’in 37 kilometre kuzey batısında bulunan Buça’dan çekilmesi sonrası Ukrayna yetkilileri kente girdiklerinde yüzlerce sivilin cansız bedeni ile karşılaştı. Çoğu işkence edilerek öldürülen sivillerin sayısı şimdiye kadar 410’a ulaştı.

LAVROV: OLAY PROVOKASYON

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Buça kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak niteledi. Lavrov, “Geçen gün, Rus askeri personelinin varılan planlar ve anlaşmalar doğrultusunda oradan ayrılmasının ardından Kiev bölgesine bağlı Buça kentine başka bir sahte saldırı düzenlendi. Buça’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı” dedi.