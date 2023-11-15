Netanyahu'ya soğuk duş... Artık İsrailliler bile güvenmiyor

Haberin Devamı

'İsrail'in 11 Eylül'ü' olarak anılan saldırıların üzerinden 40 gün geçti.

İsrail tarafında ölü sayısı 1000'i aşarken Gazze'ye yönelik saldırılarda da can kayıpları her geçen saat yükseliyor.

Hem İsrail kamuoyu hem dünya 'İsrail saldırıya nasıl engel olamadı’ sorusuna yanıt arıyor.

Oklar ise Netanyahu ve izlediği politikayı işaret ediyor.

Ancak Netanyahu her fırsatta savaştan sonra kapsamlı bir soruşturma yapılacağını belirterek gelen eleştirileri halının altına süpürmeyi tercih ediyor.

Netanyahu'nun bu politikası sonrası yaşadığı güven erezyonu İsrail'de yapılan bir anket ile gözler önüne serildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Bar Ilan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bir ankette İsraillilere Gazze'deki savaşla ilgili bilgiye güvenme ve karar alma süreçleri soruldu.

Haberin Devamı

Sonuçlar, yüzde 4'ün altında bir kesimin Netanyahu'ya güvendiğini gösterdi.

Haaretz bu haberi 'Anketler, Savaş Şiddetlenirken İsraillilerin Netanyahu'ya Güveninin Düşüşünü Gösteriyor' başlığı ile okurlarına sundu.

Aynı sonuçlara göre, IDF Sözcüsü Hagari 'en güvenilir' isim olarak ortaya çıkıyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanlık adına Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Guterres’in Gazze Şeridi’ndeki birçok hastanede yaşanan korkunç durumdan ve 'dramatik can kayıplarından' derin rahatsızlık duyduğunu belirterek, 'Genel Sekreter, insanlık adına derhal insani ateşkes çağrısında bulunuyor' dedi.