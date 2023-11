İngiliz siyaseti toz duman: Eski bakan Sunak'ı 'ihanet'le suçladı! İngiltere gündemine oturan mektup...

Filistin gösterilerine izin verdiği için Londra polisini 'taraf tutmakla' suçlayan ve Başbakan Rishi Sunak tarafından görevden alınan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman dün sosyal medya hesabından İngiltere gündemine bomba gibi düşen bir mektup yayınladı.

GİZLİ ANLAŞMA AÇIĞA ÇIKTI, BAŞBAKANI İHANETLE SUÇLADI

İngiliz medyası Braverman'ın Başbakan'ı 'ihanet'le suçladığı açıklamasının son yılların 'en sert ayrılıklarından' birine işaret ettiğini vurguladı.



My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/7OBzaZnxr2