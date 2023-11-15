İngiliz siyaseti toz duman: Eski bakan Sunak'ı 'ihanet'le suçladı! İngiltere gündemine oturan mektup...

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Filistin gösterilerine izin verdiği için Londra polisini 'taraf tutmakla' suçlayan ve Başbakan Rishi Sunak tarafından görevden alınan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman dün sosyal medya hesabından İngiltere gündemine bomba gibi düşen bir mektup yayınladı.

GİZLİ ANLAŞMA AÇIĞA ÇIKTI, BAŞBAKANI İHANETLE SUÇLADI

İngiliz medyası Braverman'ın Başbakan'ı 'ihanet'le suçladığı açıklamasının son yılların 'en sert ayrılıklarından' birine işaret ettiğini vurguladı.



My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/7OBzaZnxr2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) November 14, 2023

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Başbakan Sunak ileyaparak kilit alanlardaki bir dizi taahhüt karşılığında göreve gelmeyi kabul ettiğini belirten Braverman, kendine verilen sözlerle ilgili defalarca kez mektup yazdığını ancak taleplerinin hepkarşılandığını öne sürdü veifadesini kullandı.

"ZAYIF VE LİDERLİK VASIFLARINDAN YOKSUN"

Başbakan'ın yasadışı göçle mücadele konusundaki yaklaşımını eleştiren Braverman, Sunak'ın zor seçimler yapmamak için hüsnü kuruntuyu bir 'teselli örtüsü' gibi üzerine aldığını ve bunun 'sorumsuzluk' anlamına geldiğini yazdı.

Eski bakan mektubunda geçtiğimiz hafta Londra’da düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşüne de değindi ve Sunak'ı bu yürüyüşe engel olamadığı için “Zayıf ve İngiltere’nin ihtiyaç duyduğu liderlik vasıflarından yoksun” diye tanımladı ve mektubunu şu sözlerle tamamladı;

"Birinin dürüst olması gerekiyor: Planınız işe yaramıyor, rekor seçim yenilgileri ile karşı karşıya kaldık, zamanımız azalıyor. Acilen rotayı değiştirmeniz gerekiyor."



BAŞBAKANLIK'TAN TEK CÜMLELİK YANIT

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Başbakanlık Ofisi mektubu kamuoyu önünde okumayı reddederken, 10 Numara'dan bir sözcü "Başbakan sözlere değil, eylemlere inanır.” yanıtını verdi.



GÖREVDEN ALINACAĞINI BİLİYORDU, MEKTUBU GÜNLER ÖNCESİNDEN HAZIRLADI

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan kaynaklar, Braverman'ın mektubunda yazdığı gibi 'açık şartlar' karşılığında bakan olmayı kabul ettiğini, bu şartların belgelendirildiğini ve tanıklar olduğunu söylediler.

Telegraph gazetesi ise Braverman'ın sert mektubunu günler öncesinden hazırladığını ve görevden alınmak için beklediğini iddia etti.