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Netanyahu'nun tek bir sözü yetti! İsrail'de büyük kriz, özür dilemesi yeterli olmadı

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#Netanyahu#İsrail#Hamas
Netanyahunun tek bir sözü yetti İsrailde büyük kriz, özür dilemesi yeterli olmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 13:02

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazar gecesi yaptığı açıklama ülkede siyasi bir depreme yol açtı. Başbakan paylaşımını silip özür dilese de tepkiler çığ gibi büyüyor.

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İsrail Hamas savaşının başladığı 7 Ekim tarihinden beri ülkede eleştiri okları Binyamin Netanyahu'ya çevrilmiş durumda. Başbakan Pazar günü gece yarısı yaptığı bir açıklama ile bu durumu çok daha kötü hale getirdi ve çok büyük siyasi çatlaklara yol açtı.

NETANYAHU ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hamas'ın saldırısı ile ilgili kendisine bilgi verilmediğini yazan Netanyahu en az 1.400 kişinin öldüğü saldırının sorumluluğunu ordu ve istihbarat şeflerine yükledi.

Açıklama o kadar büyük bir öfkeye yol açtı ki, başbakan attığı tweeti silmek zorunda kaldı ve 'hata yaptım' diyerek özür diledi.

Netanyahunun tek bir sözü yetti İsrailde büyük kriz, özür dilemesi yeterli olmadı

NETANYAHU'YA GÜVENEN TEK BİR KİŞİ BİLE YOK

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Siyasi liderler ülke zorlu bir askeri harekatın ortasındayken Netanyahu'nun siyaset peşinde olduğunu söylerken, uzmanlar bu olayın, Netanyahu'nun ülkeyi savaşa sürükleme kapasitesini sorgulayan kurumlar arasındaki çatlağı daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Chatham House'dan Yossi Mekelberg, "Netanyahu'nun haddini aştığını söylemek yılın en hafif ifadesi olur" dedi ve Hamas saldırısı sonrası kurulan savaş kabinesinde Netanyahu'ya güvenen tek bir kişi bile olmadığını iddia etti.

Netanyahunun tek bir sözü yetti İsrailde büyük kriz, özür dilemesi yeterli olmadı


ELEŞTİRİLER ÇIĞ GİBİ: BU BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Bir zamanlar Netanyahu'nun savunma bakanı olarak görev yapan Avigdor Lieberman, "Netanyahu güvenlikle ya da rehinelerle ilgilenmiyor, sadece siyasetle ilgileniyor" derken, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın eski direktörü Alon Lien bunun sadece buz dağının görünen kısmı olduğunu vurguladı ve Netanyahu'nun kendisi için argüman hazırladığını söyledi.

ZEHİR ZEMBEREK ANALİZ

Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Haaretz'de Alon Pinkas imzası ile yayınlanan bir analizde Netanyahu ile ilgili zehir zemberek ifadelere yer verildi.

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Yazar Netanyahu'nun 7 Ekim felaketinden kendini aklamak için bir kampanya yürüttüğünü belirterek "Gezegendeki en düşük iki nokta İsrail'de yer alıyor. Bunlardan biri Ölü Deniz diğeri ise Benjamin Netanyahu'nun tavırları. Biri bir doğa harikası, diğeri ise siyasi bir gaf. İsrail başarısız olmak için çok büyük, ancak temelsiz kibirli başbakan Netanyahu başarılı olmak için çok küçük ve hükümeti çok beceriksiz." ifadeleri yer aldı.

Netanyahunun tek bir sözü yetti İsrailde büyük kriz, özür dilemesi yeterli olmadı


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#Netanyahu#İsrail#Hamas

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