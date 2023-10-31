Hamas'ın elindeki rehineler Netanyahu'ya haykırdı: Bırakın gidelim! Deprem etkisi yaratan video, en üst düzey isim Katar'a uçtu!

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İsrail Hamas savaşı dördüncü haftasında devam ederken ülkedeki rehine tartışması da giderek büyüyor. İsrail ordusunun son açıkladığı rakama göre Hamas'ın elinde şu anda 239 rehine var. Bu rehineler arasında yabancı uyruklu insanların da olduğu belirtiliyor.

HAMAS'TAN YENİ REHİNE VİDEOSU

Hamas dün 3 İsrailli kadının Başbakan Binyamin Netanyahu'ya serbest kalmalarına yardım etmesi için yalvardıklarını gösteren yeni bir rehine videosu yayınladı.

İsimlerinin Yelena Tropanov, Danielle Aloni ve Rimon Kirscht olduğunu belirlenen rehineler söz konusu videoda duvara karşı yan yana otururken görünüyorlar. Yüzlerinde ve vücutlarında gözle görülür bir yaralanma yok ancak korkmuş ve yorgun halleri dikkat çekiyor.



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Jerusalem Post'un çevirisine göre İbranice konuşan ortadaki kadın "Merhaba Bibi Netanyahu" diyerek sözlerine başlıyor ve şöyle devam ediyor;

"23 gündür Hamas'ın esareti altındayız. Bir ateşkes olması gerektiğini biliyoruz. Hepimizi serbest bırakmanız gerekiyordu. Biz masum ve İsrail devletine vergi ödeyen vatandaşlarız. "

Konuşmasının devamında Netanyahu'yu 'ihmal' ile suçlayan rehine bağırmaya başlıyor ve "Kaçırıldığımızda kimse gelmedi, kimse bizi duymadı. Ordu orada değildi. Şimdi IDF'yi kullanarak hepimizi öldürmek istiyorsunuz. Bırakın gidelim, bırakın ailelerimize dönelim" ifadelerini kullanıyor.



Netanyahu İsrail'de deprem etkisi yaratan videonun 'acımasız bir psikolojik propaganda' olduğunu belirtti ve "Aileleri kucaklıyoruz ve tüm esirlerin ailelerine iadesi için her şeyi yapıyoruz" dedi.

Bugün İsrail ve Batı medyasında Hamas videosundaki rehinelerin aileleri ile olan fotoğrafları yer aldı. Batı medyası kadınların Hamas baskısı ile Başbakan Netanyahu'yu hedef aldığını öne sürerken videodaki rehinelerden Danielle Aloni'nin babası şimdiye kadar kızından hiç haber alamadığını, söz konusu videonun kendisine umut olduğunu belirterek hükümetten yardım istedi.



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Hamas şimdiye kadar sadece 4 rehineyi serbest bıraktı. İsrailliler hükümete rehine takası için baskıyı artırıyor. Hafta sonu büyük bir kalabalık İsrail Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenleyerek Hamas'ın elindeki rehinelerle İsrail hapishanelerinde tutulan ve sayılarının yaklaşık 10 bin olduğu düşünülen Filistinlinin takas edilmesini istedi.



ABD'li Wall Street Journal gazetesi ise İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea'nın rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Katar'ı ziyaret ettiğini yazdı.

WSJ'ye göre, Barnea Gazze'ye insani yardım karşılığında rehinelerin serbest bırakılması için çalışıyor. Gazetenin ulaştığı konuya aşina kaynaklara göre Hamas, olası bir anlaşmanın parçası olarak İsrail'den yakıt ve ateşkes talebinde bulunuyor.



Mısırlı yetkililer ise Hamas'ın elinde esir bulunan İsrail askerlerine karşılık İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkûmların serbest bırakılması konusunun da tartışıldığını açıkladı.