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Netanyahu'nun sağ kolundan flaş açıklamalar... İsrail'den İran'a ültimatom gibi uyarı

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#İsrail#İran#Dünya
Netanyahunun sağ kolundan flaş açıklamalar... İsrailden İrana ültimatom gibi uyarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 10:44

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 39'uncu gününde. Bölgede can kaybı artarken Tel Aviv'den İran'a ültimatom gibi bir uyarı geldi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

İsrail Savuma Güçleri (IDF) ablukaya alınan bölgeye karadan ve havadan vuruyor.

Gazze'deki insani durum her geçen dakika kötüleşirken İsrail’den gelen açıklama dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sağ kolu İran'a ültimatom gibi bir uyarıda bulundu.

Netanyahunun sağ kolundan flaş açıklamalar... İsrailden İrana ültimatom gibi uyarı

Netanyahu'nun sağ kolu Ophir Falk, İran'ı İsrail'in Hamas'la savaşından uzak durması konusunda uyardı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Falk 'İran, Başkan Biden'ın söylediklerini dikkatle dinlemeli' dedi.

'İsrail ile Hamas arasındaki savaşa müdahale etmemeliler' diyen Falk sözlerine şöyle devam etti;

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'Biz Hamas'ı yok etmeye odaklandık ve gerçekleşmemesini umduğum başka bir cepheye de hazırlıklıyız. IDF tamamen hazırlıklıdır ve birisinin İsrail'e karşı başka bir cephe açması en büyük hata olur.'

Netanyahunun sağ kolundan flaş açıklamalar... İsrailden İrana ültimatom gibi uyarı

Falk, İsrail'in Londra ve Washington'dan gelen desteği memnuniyetle karşıladığını ancak Filistin yanlısı yürüyüşlere katılan yüzbinlerce insanın Hamas'ın işlediği katıksız vahşet konusunda 'yanlış bilgilendirilmiş' olduğunu öne sürdü.

Falk, 'Görebildiğimiz kadarıyla protestocuların çoğu yanlış bilgilendirilmiş' dedi.

Dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrailli yetkili 'Şahsen ben bunu hissetmiyorum çünkü böyle bir ateşkes istemenin, 11 Eylül'den sonra ateşkes istemeye benzediğini biliyoruz' dedi.

Netanyahunun sağ kolundan flaş açıklamalar... İsrailden İrana ültimatom gibi uyarı

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin korunması gerektiğini söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ise Beyaz Saray’da görüştüğü Biden'a ateşkesin şart olduğunu ifade etti.

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Gazze’deki Şifa Hastanesinde bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'nin kuşatılması ve elektrik kesintisi nedeniyle son 3 gün içinde 3’ü prematüre bebek olmak üzere 32 hastanın hayatını kaybettiğini aktardı.

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#İsrail#İran#Dünya

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