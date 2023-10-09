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Netanyahu'nun en zor sınavı: Savaşın gidişatını değiştirebilir! İsrail basını: İmkansız görünüyor

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#İsrail#Rehine Krizi#Netanyahu
Netanyahunun en zor sınavı: Savaşın gidişatını değiştirebilir İsrail basını: İmkansız görünüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 11:17

Hamas'ın saldırısı sonra patlak veren rehine krizinin savaşın gidişatını değiştireceği konuşulurken, kendi ağabeyi de bir rehine krizi sırasında öldürülen Netanyahu'nun sorunu nasıl çözeceği merak konusu oldu. İsrail basını söz konusu olası bir takasın 'imkansız göründüğünü' öne sürüyor.

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Hamas'ın İsrail'e düzenlediği şok saldırı sonrası patlak veren 'rehine krizi' ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda. İsrail medyasında yer alan haberlerde en az 750 kişinin kaybolduğu belirtilse de gerçek rehine sayısının tahmin edilenin çok üzerinde olabileceği düşünülüyor.

CANLI KALKAN ENDİŞESİ

Hamas'ın kaçırdığı sivillerin görüntüleri sosyal medyada dolaşırken, İsrail ordusu sözcülerinden Yarbay Jonathan Conricus rehine durumunun savaşın geleceğini şekillendireceğini itiraf etti. Hamas'ın kaçırdığı yüzlerce kişiyi Gazze'ye götürüp İsrail saldırısına karşı canlı kalkan olarak kullanmasından endişe ediliyor.

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REHİNE KRİZİ DURUMU DAHA KARMAŞIK HALE GETİRİYOR! İSRAİL BASINI: İMKANSIZ GÖRÜNÜYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in 1973 savaşından bu yana gördüğü en ölümcül saldırılara karşı "güçlü intikam" sözü verdi ancak rehinelerin durumu İsrail'in saldırılara vereceği cevabı daha 'karmaşık' hale getiriyor.

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İsrael Hayom gazetesinde yer alan bir analizde İsrail halkının sosyal medyada dolaşan rehine görüntülerinden sonra derdinden sarsıldığı belirtiliyor.

Netanyahunun en zor sınavı: Savaşın gidişatını değiştirebilir İsrail basını: İmkansız görünüyor


Gazeteye göre, İsrail son olarak 2011 yılında İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılmasını sağlamak için yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. O zamanlar bazı İsrailliler tarafından eleştirilen takas, bu sefer düzinelerce insanın rehin tutulduğu düşünüldüğünde imkansız bir pazarlık gibi görünüyor.

Diğer İsrail gazeteleri de bu büyüklükte bir takasın siyasi açıdan yapılması zor bir pazarlık olduğuna dikkat çekiyor.

SİGORTA POLİÇESİ

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Analistler Hamas'ın İsrail'in misillemesine karşı bir 'sigorta poliçesi' olarak sivilleri rehin aldığını belirtirken bu durumun verilecek cevabın oranını etkileyeceğini ve İsrail'in ezeli düşmanı için büyük bir kazanç olacağını belirtiyor.

Netanyahunun en zor sınavı: Savaşın gidişatını değiştirebilir İsrail basını: İmkansız görünüyor


NETANYAHU'NUN AĞABEYİ DE REHİNE KRİZİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail'i adeta köşeye sıkıştıran rehine krizi, İsrail tarihinin en sağcı hükümetlerinden birine başkanlık eden Başbakan Netanyahu için acı dolu kişisel anıları da beraberinde getiriyor.

Ağabeyi 1976 yılında Entebbe havaalanındaki rehine krizi sırasında öldürülen Netanyahu, sık sık bu durumunun hayatını şekillendirdiğini belirtiyor. İsrail basını bu nedenle rehine krizini Netanyahu'nun 'en zor sınavı' olarak değerlendiriyor.

Netanyahunun en zor sınavı: Savaşın gidişatını değiştirebilir İsrail basını: İmkansız görünüyor


TANIDIK BİR STRATEJİ İZLEYEBİLİR

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Netanyahu'nun uzun kariyeri boyunca kara harekâtlarına pek iştah göstermediğini yazan İsrael Hayom gazetesi, Başbakan'ın hava saldırıları düzenlemek gibi daha tanıdık bir strateji izleyebileceğini ancak bu tür saldırıların Hamas'ı yıllardır yerinden edemediğini yazdı.

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#İsrail#Rehine Krizi#Netanyahu

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