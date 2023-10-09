‘Canlı kalkan’... Yüzlerce İsrailli rehin

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Hamas güçlerinin İsrail’e düzenlediği geniş çaplı sürpriz saldırının şoke edici ilk dalgasının ardından ortaya büyük bir rehine krizi çıktı. İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada Hamas militanlarının “onlarca” sivil ve askeri rehin alarak Gazze’ye götürdüğü belirtildi. İsrail’in ABD Büyükelçiliği’nden yapılan bir açıklamada en az 100 İsrailli’nin rehin alındığı bildirilse de tam olarak kaç kişinin Hamas tarafından rehin alındığı netlik kazanmış değil. İsrail medyasında yer alan haberlerde en az 750 kişinin kaybolduğu belirtilirken, gerçek rehine sayısının tahmin edilenin çok üzerinde olabileceği düşünülüyor.

‘SAVAŞI ŞEKİLLENDİRECEK’

Kayıplarla ilgili açıklama yapan İsrail ordusu sözcülerinden Yarbay Jonathan Conricus, Hamas militanlarının “kapı kapı” dolaşarak çok sayıda kişiyi öldürdüğünü ya da rehin aldığını söyledi. Conricus, bunların arasında çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve engellilerin de bulunduğunu belirtirken, bazılarının hayatta olduğu ancak bazılarının öldüğünün düşünüldüğünü ifade etti. “Bunlar şu ana kadar hayal bile edilemeyecek rakamlar” diyen Sözcü, rehine durumunun “savaşın geleceğini şekillendireceğini” vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Rehinelere zarar verenlerden İsrail hesabını soracaktır” derken, Hamas’ın elindeki İsrailliler’in, Gazze’ye düzenlenecek olası bir kara harekâtı için engel teşkil edebileceği yorumları yapılıyor.

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Paramotorla İsrail’e sızan Hamas üyelerinin rehin aldığı İsrailli sivillerin görüntüleri dünyaya böyle yayıldı. İsrail ordusundan yetkililer, rehinelerin durumunun savaşın geleceğini de şekillendireceğini söylüyor.

MISIR’DAN YARDIM İSTEDİLER

İsrail ordusu rehin alınanların tam sayısını ve lokasyonlarını belirlemek için bir acil durum masası kurulduğunu açıkladı. İsrail polisi ise öldürülenlerin kimlik tespitinin yapılabilmesi için cenazelere DNA testi yapmaya başlanacağını duyurdu. Yakınlarının kaybolduğunu belirten çok sayıda İsrailli, polis karakollarına akın ederek DNA örneği verdi. Öte yandan İsrail basınına konuşan bir Mısırlı yetkili, İsrail’in rehinelerin güvenliğinin sağlanması için Kahire yönetiminden yardım istediğini belirtti. Bunun üzerine Mısır istihbarat başkanının, Hamas ve saldırıya katılan İslami Cihat Örgütü ile temasa geçtiği bildirildi. Mısırlı yetkili, Filistin cephesinin de rehine durumuyla ilgili “net bir fotoğraf çekemediğini” ancak rehin alınanların Gazze’deki “güvenli lokasyonlara” götürüldüğünü aktardı.

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İSRAİL’DEN DE TUTUKLAMALAR

Saldırıya karşılık veren İsrail askerleri Batı Şeria’da çok sayıda Filistinli’yi tutukladı.

SOSYAL MEDYADA KAYIP İLANLARI

Yakınlarını kaybettiğini söyleyen çok sayıda İsrailli sosyal medyada kayıp ilanları vermeye başladı. Facebook gruplarında onlarca kişi, saldırıların başlamasından kısa süre sonra iletişimi kaybettikleri ve daha sonra ulaşamadıkları yakınlarının fotoğraflarını paylaşarak yardım istedi. Yayınlanan fotoğrafların çoğunun, İsrail’in güneyindeki Kibbutz Re’im kenti yakınlarında düzenlenen bir partiye katılan genç İsraillilere ait olduğu belirtiliyor. İsrail medyasına konuşan aileler, yakınlarının bulunması için yardım isterken, birçoğu ise hükümeti kendilerini yalnız bırakmakla suçluyor.