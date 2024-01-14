Netanyahu, Scholz’a teşekkür etti: Soykırım davasına Berlin taraf oluyor

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İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği askeri harekâtı ve saldırıları “meşru müdafaa” temelinde değerlendiren ve Tel Aviv yönetiminin bu bağlamdaki en büyük destekçilerinden olan Almanya, Uluslararası Adalet Divanı’nda görülen soykırım davasına İsrail lehine müdahil olmaya hazırlanıyor. Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı davada ilk iki duruşma perşembe ve cuma günü gerçekleşirken, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin yönetiminin İsrail lehine üçüncü taraf olarak davaya dahil olmayı planladığını açıkladı.

İsrail’in savunma ekibinden Tal Becker.

‘SORUMLULUĞUMUZ VAR’

2’nci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın Yahudilere yönelik soykırımı nedeniyle Almanya’nın İsrail’e karşı özel bir sorumluluk taşıdığını söyleyen Hebestreit, hükümetin Hamas’a karşı kendisini savunması için İsrail’i desteklemeye devam edeceğini vurguladı. “Alman hükümeti, Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail’e yöneltilen soykırım suçlamasını kesin ve açık bir dille reddetmektedir. Bu suçlamanın hiçbir dayanağı yoktur” ifadelerini kullanan Alman sözcü, “Alman hükümetinin ana duruşmaya üçüncü taraf olarak katılmayı planladığını” duyurdu.

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ALMANYA KENDİ DOSYASINI SUNACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı’nın Alman mevkidaşı Olaf Scholz’u arayarak teşekkür ettiği aktarıldı. 1948 yılında imzalanan Soykırım Sözleşmesi’ne taraf ülkeler, UAD’de görülen bir davaya mahkemenin izni olmadan dahil olarak kendi argümanlarını sunma hakkına sahip. Bu bağlamda Almanya’nın İsrail’in Gazze’deki eylemleriyle soykırım sözleşmesini ihlal etmediği veya soykırıma niyetli olmadığı yönünde kendi iddiasını mahkemeye sunması bekleniyor. Berlin’den gelen bu hamlenin ihtiyati tedbir görüşmelerini etkilemesi beklenmiyor.

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Lahey Adalet Divanı’nın önü gösterilere sahne oldu.

NE LAHEY NE ŞER EKSENİ KİMSE BİZİ DURDURAMAZ

Öte yandan Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, “Ne Lahey, ne Şer Ekseni kimse bizi durduramaz” şeklinde ifadeler kullandı. “Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz.” diyen Netanyahu, bugün güvenliğe daha fazla fon sağlayacak bir bütçe sunacaklarını duyurdu.

ERDOĞAN ELEŞTİRMİŞTİ

Alman hükümetinin İsrail’e verdiği destek uluslararası toplum tarafından sorgulanıyor. İsrail-Hamas savaşının başlamasının ardından Tel Aviv’e destek ziyaretinde bulunan ilk Batılı lider Olaf Scholz olmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kasım ayında Scholz ile yaptığı görüşmede bu durumu dile getirmiş ve Almanya’nın Gazze’de yaşananlara ‘borçluluk psikolojisiyle yaklaştığını’ söylemişti. Türkiye, İsrail aleyhine görülen davaya kanıt desteği de sağlıyor. Nazilerin Yahudilere soykırımı sonrasında yüzbinlerce Yahudi Batı’dan Filistin topraklarına göç etmişti.