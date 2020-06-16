Neslinin tükenmesini önleyen 100 yaşındaki kaplumbağa Diego emekliye ayrıldı

Yüksek libidosuyla neslinin tükenmesini önleyen ve 800'den fazla kaplumbağanın babası olduğu tahmin edilen Diego adlı 100 yaşındaki dev Galapagos kaplumbağası, üreme programına katıldığı ABD'den, doğduğu topraklara geri döndü.

Ekvador Çevre Bakanı Paulo Proano Andrade, Twitter'daki açıklamasında Diego'nun 14 erkek kaplumbağayla birlikte yerleşimin olmadığı Espanola'da doğaya salındığını duyurdu.

Andrade, "Espanola, nesillerini yok olmaktan kurtaran kaplumbağaları kucaklıyor" dedi.

Diego ve diğer kaplumbağaların üreme programına katıldıkları Santa Cruz Adası'ndan gelişlerinde adanın bitki örtüsüne zarar verebilecek tohumları taşıma olasılığına karşı bir süre karantinada tutuldukları belirtiliyor.

Boynunu ve bacakları çıkardığında uzunluğu 1,5 metreye ulaşan 80 kilo ağırlığındaki Diego, bilimsel bir araştırma için 20'nci yüzyılın ilk yarısında Galapagos'tan götürülmüştü.

50 yıl kadar önce Espanola'da Diogo'nun türünden sadece iki erkek ve 12 dişi kaplumbağa yaşıyordu.

Diego'nun yaşamını sürdüreceği adada bugün 1800 kadar kaplumbağa bulunuyor.