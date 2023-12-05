Neriman’ın evine kamera kriz çıkardı... Kıbrıslı Rumlar KKTC’yi BM’ye şikâyet etti

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KIBRIS’ta Türk ve Rumlar arasında sınırı oluşturan BM denetimindeki ara bölgeye, geçmişte düzensiz göçle mücadele adı altında kamera sistemleri ve dikenli tel döşeyen Kıbrıs Rum yönetimi, Türk tarafı Lefkoşa’da 1974’ten bu yana nöbet yeri olarak kullanılan ve ‘Nerimanın’ın evi’ diye bilinen binaya kamera yerleştirince ortalığı ayağa kaldırdı. Rum lider Nikos Hristodulidis, adadaki BM Barış Gücü şikâyeti ciddiye almayınca, konuyu Genel Sekreter Antonio Guterres’in önüne getirdi, yetinmedi, kamera yüzünden Türkiye’yi AB üzerinden tehdit etti.

BM’YE BAŞVURDULAR

Türk askeri geçen hafta başkent Lefkoşa’da Metehan sınır kapısı yakınında 1974 Kıbrıs barış harekâtından bugüne nöbet yeri olarak kullanılan ve KKTC toprakları içinde kalan binaya kamera sistemi yerleştirdi. Teknik personele refakat eden askerler, binada çalışma sürerken binanın ara bölgeye bitişik olması ve hemen karşısında Rum mevzii bulunması nedeniyle çevre güvenliğini aldı. Askerleri fotoğraflayan ve ‘Türkler sınırda ilerliyor, silahlı birlik gönderdiler’ diye ortalığı ayağa kaldıran Rum yönetimi, ara bölgenin ihlal edildiği iddiasıyla BM Barış Gücü’nden kameranın derhal kaldırılmasını talep etti. BM’nin Ada’daki sözcüsü Alim Sıddık diplomatik bir dille “ara bölgede durumun sakin olduğu” cevabını verdi.

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Kıbrıs Rum lideri Hristodulidis haftasonu kamera takılan Neriman’ın evini görmeye gitti.

DUBAİ’DE GUTERRES’İ YAKALADI

Rum lider Hristodulidis Cuma günü Dubai’deki küresel ısınma zirvesinde BM Genel Sekreteri ile ayak üstü görüştü ve kamerayı şikâyet etti. Hafta sonu Dubai dönüşünde istihbarat şefi, ordu komutanını ve kalabalık bir medya grubunu yanına alarak sınıra giden Hristodulidis, Türk nöbet yerinin karşısındaki Rum mevziini ziyaret etti, bölgede yaşayan Rum mahalleliye, “Korkmayın, Türklere karşı önlemler alıyoruz” dedi. Medyaya verdiği demeçte ise Rum mahallelinin büyük tedirginlik yaşadığını, geceleri rahatsız olduğunu söyledi. Karşı tedbirler almayı planladıklarını belirten Rum lider, kamerayı sınır ihlali diye niteledi, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin daha da kötüleşeceğini savundu.

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NERİMAN OLDU MARiA

Günümüzde KKTC askerinin nöbet yeri olarak kullanılan evde, 1960’lı yıllarda Neriman adlı bir Kıbrıs Türkü yaşıyordu. Neriman, dinini ve adını değiştirdi, Maria adını aldı ve evi terk etti. Metruk ev, 1974’de çatışmaların ortasında kaldı. Bir duvarı kurşun delikleriyle kaplı iki katlı evi, Türkler ‘Neriman’ın evi’ Rumlar ise‘Maria’nın evi’ diye anıyor.