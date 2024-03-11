×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Nepalli ve Hintlileri iş vaadiyle kandırdılar

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Nepal#ASKER
Nepalli ve Hintlileri iş vaadiyle kandırdılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 07:00

Nepal ve Hindistan’dan yüzlerce kişinin, “iyi maaş” ve “vatandaşlık” vaadiyle kandırılarak Rusya’ya göç ettikten sonra zorla Ukrayna cephesine gönderildiği ortaya çıktı. Hindistan hükümeti, genç erkekleri kandıran insan kaçakçılarının peşine düştüğü açıkladı.

Haberin Devamı

Rusya’da iyi şartlarda çalışacağı ve vatandaşlık alacağı vaadiyle kandırılan Nepalli ve Hintli genç erkekler, kendilerini Ukrayna savaşının içinde buldu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, erkekleri sosyal medya üzerinden kandırarak önce Rusya’ya, oradan da Ukrayna’da ön cepheye gönderen kaçakçılık ağını çökertmek için harekete geçildiğini açıkladı. Çok az eğitimle Ukrayna’ya ön saflarda savaşmaya gönderilen insanların yakınları, İngiliz The Guardian gazetesine konuştu.

Nepalli ve Hintlileri iş vaadiyle kandırdılar


SOSYAL MEDYADA İŞ İLANI

YouTube’da gördüğü bir işe alım videosunun cazibesine kapılan Hindistanlı Hemil Mangukiya, “güvenlik” olarak çalışacağını zannederek Rusya’ya gitti. 23 yaşındaki genç, kısa bir süre sonra telefonda ailesine “beklenmedik şekilde bir aylık askeri eğitim kampına alındığı” söyledi. Ailesi, geçen ay Mangukiya’in, Ukrayna’da bir füze saldırısında hayatını kaybettiğini öğrendi. Hindistan ve Nepal’de faaliyet gösteren insan kaçakçılığı şebekelerinin vaatlerine inanan Mangukiya gibi yüzlerce gencin, Ukrayna’da cepheye sürüldüğüne inanılıyor.

Haberin Devamı

SADECE 2 HAFTALIK EĞİTİM

Hindistan hükümeti, Rusya’dan Ukrayna cephesine Hint vatandaşı sayısını 35 olarak açıklarken, Nepal de Rusya’dan “Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere silah altına alınan yüzlerce Nepal vatandaşını geri göndermesini” talep etti. Nepal makamlarına göre, yakınlarının Ukrayna’dan kurtarılmasını talep eden 245 aile bulunuyor. Şebekelerin Rusya’da veya Avrupa’da yüksek kazançlı iş vaadiyle kandırdıkları gençler, sözleşme imzalamak için Rusya’ya çağırılıyor. Pasaportları ellerinden alınan insanlar, kısa süre sonra, bilgileri olmadan Rus ordusuna kayıt olduklarını öğreniyor. Yaklaşık iki hafta süren silah eğitiminden sonra doğrudan Ukrayna cephesine gönderiliyorlar. Ukrayna’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı Bahmut cephesinde yaralanan Nepalli Nandaram Pun, Rusya’ya sosyal medyada gördüğü bir iş ilanına inanarak geldiğini, şimdiyse tekrar cepheye dönmemek için iyileşmek istemediğini söylüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Nepal#ASKER

BAKMADAN GEÇME!