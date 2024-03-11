Nepalli ve Hintlileri iş vaadiyle kandırdılar

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Rusya’da iyi şartlarda çalışacağı ve vatandaşlık alacağı vaadiyle kandırılan Nepalli ve Hintli genç erkekler, kendilerini Ukrayna savaşının içinde buldu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, erkekleri sosyal medya üzerinden kandırarak önce Rusya’ya, oradan da Ukrayna’da ön cepheye gönderen kaçakçılık ağını çökertmek için harekete geçildiğini açıkladı. Çok az eğitimle Ukrayna’ya ön saflarda savaşmaya gönderilen insanların yakınları, İngiliz The Guardian gazetesine konuştu.





YouTube’da gördüğü bir işe alım videosunun cazibesine kapılan Hindistanlı Hemil Mangukiya, “güvenlik” olarak çalışacağını zannederek Rusya’ya gitti. 23 yaşındaki genç, kısa bir süre sonra telefonda ailesine “beklenmedik şekilde bir aylık askeri eğitim kampına alındığı” söyledi. Ailesi, geçen ay Mangukiya’in, Ukrayna’da bir füze saldırısında hayatını kaybettiğini öğrendi. Hindistan ve Nepal’de faaliyet gösteren insan kaçakçılığı şebekelerinin vaatlerine inanan Mangukiya gibi yüzlerce gencin, Ukrayna’da cepheye sürüldüğüne inanılıyor.

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SADECE 2 HAFTALIK EĞİTİM

Hindistan hükümeti, Rusya’dan Ukrayna cephesine Hint vatandaşı sayısını 35 olarak açıklarken, Nepal de Rusya’dan “Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere silah altına alınan yüzlerce Nepal vatandaşını geri göndermesini” talep etti. Nepal makamlarına göre, yakınlarının Ukrayna’dan kurtarılmasını talep eden 245 aile bulunuyor. Şebekelerin Rusya’da veya Avrupa’da yüksek kazançlı iş vaadiyle kandırdıkları gençler, sözleşme imzalamak için Rusya’ya çağırılıyor. Pasaportları ellerinden alınan insanlar, kısa süre sonra, bilgileri olmadan Rus ordusuna kayıt olduklarını öğreniyor. Yaklaşık iki hafta süren silah eğitiminden sonra doğrudan Ukrayna cephesine gönderiliyorlar. Ukrayna’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı Bahmut cephesinde yaralanan Nepalli Nandaram Pun, Rusya’ya sosyal medyada gördüğü bir iş ilanına inanarak geldiğini, şimdiyse tekrar cepheye dönmemek için iyileşmek istemediğini söylüyor.