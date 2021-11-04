Neo-Naziler 8’i Türk 10 kişiyi öldürmüştü... 10 yıl geçti Merkel o sözünü tutmadı

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Almanya’da Enver Şimşek (38) 11 Eylül 2000’de, Abdurrahim Özüdoğru (49) da 13 Haziran 2001’de Nürnberg’de, Süleyman Taşköprü (31) 27 Haziran 2001’de Hamburg’da, Habil Kılıç (38) 29 Ağustos 2001’de Münih’te, Mehmet Turgut (25) 25 Şubat 2004’te Rostock’ta, İsmail Yaşar (50) 9 Haziran 2005’te Nürnberg’de, Yunan kökenli Theodoros Boulgarides (41) 15 Haziran 2005’te Münih’te, Mehmet Kubaşık (39) 4 Nisan 2006’da Dortmund’da, Halit Yozgat (21) 6 Nisan 2006’da Kassel’de, Alman kadın polis Michele Kiesewetter (22) 25 Nisan 2007’de Heilbronn’da öldürüldü.

‘DÖNER CİNAYETLERİ’ DENDİ

Bu cinayetler 2000-2007 yılları arasında hukuk devleti Almanya’da işlendi. Alman medyası cinayetleri ‘döner cinayetleri’ diye andı. Alman emniyet birimleri de ‘mafya’, ‘kara para aklama’, ‘haraç’ ve ‘bahis çetesi’ hesaplaşması yüzünden bu cinayetlerin işlendiğini öne sürdü. Almanya’da yaşayan Türkler ve Türk medyası bu cinayetlerin ırkçı ve yabancı düşmanlığı motifli olabileceğini gündeme getirdi ama ciddiye alınmadılar.



TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKTI

4 Kasım 2011’de, eski Doğu Almanya sınırları içindeki Eisenach kentinde bir bankayı soyup kaçan, ancak yakalanacaklarını anlayınca silahı çekip intihar eden Uwe Böhnhardt ile Uwe Mundlos’un asıl kimlikleri belirlenince, her şey ortaya döküldü. Aynı gün Zwickau kentinde birlikte oturdukları ev Beate Zschaepe tarafından ateşe verildi. Binada yapılan incelemelerde üçlünün NSU kısa adıyla anılan Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü teröristleri olduğu belirlendi. Birkaç gün sonra polise teslim olan Beate’nin örgütün yaşayan tek üyesi olduğu öne sürüldü.

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BELGELER İMHA EDİLDİ

Bu cinayetlerin NSU teröristleri tarafından işlendiğinin ortaya çıkmasından bir hafta sonra Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın (BfV) “zaman aşımı” gerekçesiyle NSU dosyalarını imha ettiği belirlendi. Zamanla hem BfV’nin hem de Eyalet Anayasa Koruma teşkilatlarının NSU’da ‘köstebeklerinin’ bulunduğu da ortaya çıktı.

Hatta Hessen eyaleti istihbarat elemanlarından Andreas Temme’nin, Halit Yozgat’ın kurşunlanarak öldürüldüğü sırada orada olduğu anlaşıldı. Temme, “Ben hiçbir şey görmedim” diye ifade verdi. Hessen’deki NSU dosyalarına ‘devlet sırrı’ denilerek tam 120 yıl gizlilik konuldu. Yoğun tepkiler üzerine bu süre zamanla 30 yıla indirildi.

‘AYDINLATILACAK’ DEMİŞTİ

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23 Şubat 2012’de Berlin’deki Konzerthaus’da (Konser Evi) NSU kurbanları anısına düzenlenen devlet töreninde, Başbakan Angela Merkel, kurban yakınlarından özür dilerken, “Sizi temin ederim ki, Alman hukuk devleti bu cinayetlerin tüm yönüyle aydınlatılması ve suçluların hak ettikleri cezayı almaları için gereken her şeyi yapacaktır” dedi. Aradan yıllar geçti. Merkel şimdilerde koltuğunu halefine bırakmaya hazırlanıyor. Ancak NSU teröristlerini kim veya kimlerin koruduğu hâlâ ortaya çıkmadı.

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DURUŞMALAR 5 YIL SÜRDÜ

6 Mayıs 2013’te Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde başlayan NSU davası 5 yıl sürdü, 438’inci duruşmada Beate Zschaepe, namı diğer ‘Nazi gelini’ ömür boyu hapis cezası aldı. Zschaepe’ye yardım ve yataklıkla suçlanan dört kişi ise 2.5 ile 10 yıl arasında cezaya çarptırıldı. Zschaepe’nin dışında hepsi serbest kaldı.