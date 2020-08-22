Navalni’nin eşi Putin’e seslendi, Almanya’da tedaviye izin çıktı

Rusya’da, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kamuoyunda en çok tanınan muhalifi olan Aleksey Navalni’nin tedavi için Almanya’nın başkenti Berlin’e nakledilmesine izin verildi. Önceki gün Sibirya’dan Moskova’ya dönüş yolunda, uçakta aniden fenalaşan Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya’nın, Aleksey Navalni’nin Twitter hesabından paylaştığı ve Putin’e hitaben, “Sizden resmi olarak, Aleksey Navalni’nin Almanya’ya gönderilmesi için izin talep ediyorum” ifadelerini kullandığı mektubun iznin alınmasında etkili olduğu belirtildi. Navalni’nin tedavi gördüğü Omsk şehir hastanesi doktorlarının dün akşam saatlerinde düzenledikleri heyet toplantısında, Navalni’nin, her türlü sorumluluğun eşi Yuliya’da olması şartıyla Berlin’e nakledilmesine izin verdikleri bildirildi. Aleksey Navalni

ALMANYA’DAN AMBULANS UÇAK

Dün sabah Almanya’dan havalanan Bombardier Challenger 604 özel ambulans uçak gün boyunca Omsk havaalanında kararın çıkmasını bekledi. Ambulans uçakla gelen Alman doktorlar öğle saatlerinde Navalni’yi muayene etti. Ambulans uçağın bu sabah Navalni’yle birlikte Almanya’ya hareket etmesi bekleniyor.

KARAR DEĞİŞTİRİLDİ

Kremlin Sarayı’ndan Navalni’nin Almanya’da tedavisine ilişkin açıklamada, “Almanya’da tedavisine karşı değiliz ancak kararı doktorların vermesi gerekir” denilerek top hastane yönetimine atılmıştı. Hastane Başhekimi Aleksander Murahovski de nakil izninden önce yaptığı ilk açıklamada “Yaptığımız tetkiklere göre hastada zehirlenme emareleri bulunmuyor. Hastanın durumu çok az düzelme gösterse de hâlâ kritik durumda. Bu durumdayken de başka bir hastaneye nakli mümkün değil” demişti. Öte yandan Rusya muhalefeti hastanenin açıklamasının aksine Navalni’nin kasten zehirlendiği iddiasında ısrarcı.

‘BELARUS İÇİN DİKKAT DAĞITIYOR’

Krize dair açıklamalarda bulunan, İsviçre’de sürgündeki Rus oligark Mihail Hodorkovski, “Bu operasyon Kremlin Sarayı’nın tipik bir dikkat dağıtma hamlesi. Rusya’daki 13 Eylül seçimlerinden ziyade, Belarus’a Rusya’nın müdahalesini gizleme amacını taşıyor. Moskova, Belarus’taki isyancıları bastırmak ve Lukaşenko’ya destek olmak için, uçaklar dolusu gizli ajanı Minsk’e gönderdi bile. Batı ve Rusya’daki muhalifler Navalni ile uğraşırken, Kremlin Minsk’i kontrol altına alacak” dedi.

Navalni’nin Yolsuzlukla Mücadele Fonu’nun Başkanı Ivan Zhdanov ise bir polisin kendisine, Navalni’nin kanında ‘ölümcül madde’ bulunduğunu söylediğini, bunun sadece Navalni için değil, çevresindeki insanlar için de risk teşkil ettiğini ileri sürdü.