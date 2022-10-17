NATO'nun 'Steadfast Noon' nükleer tatbikatı başladı

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NATO tarafından her yıl düzenlenen nükleer caydırıcılık tatbikatı 'Steadfast Noon' başladı.

Belçika, İngiltere ve Kuzey Denizi semalarında 17-30 Ekim tarihleri arasında sürecek olan tatbikata ilişkin açıklama yapan NATO, "NATO'nun haziran ayında Madrid Zirvesi'nde müttefik liderler tarafından kabul edilen yeni stratejik konseptinin 'NATO'nun nükleer kapasitesinin temel amacının barışı korumak, tehdidi önlemek ve saldırganlığı caydırmak' olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Nükleer silahlar var olduğu sürece NATO nükleer bir ittifak olarak kalacaktır. NATO'nun hedefi herkes için daha güvenli ve nükleer silahların olmadığı bir dünya" ifadelerini kullandı.

NATO’nun nükleer caydırıcılık tatbikatına 14 ülkeden dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarının yanı sıra gözetleme, tanker ve çeşitli tiplerde 60 uçak katılıyor.

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ABD’nin B-52 uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı tatbikatta gerçek mühimmat kullanılmayacağı aktarıldı.

NATO'nun bu hamlesi Rusya'nın nükleer uyarılarına bir cevap olarak görülüyor.

Bu yıl Belçika'nın ev sahipliği yaptığı tatbikata ilişkin açıklama yapan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Bu tatbikat, ittifakın nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli ve etkili kalmasını sağlamaya yardımcı oluyor" dedi.

Tatbikat öncesinde yapılan duyuruda ise, "NATO genelindeki hava kuvvetleri, 17 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren Kuzey-Batı Avrupa üzerinde onlarca uçağın dahil olduğu nükleer caydırıcılık yeteneklerini sergileyecek. NATO'nun 30 Ekim'e kadar sürecek olan tatbikatı, rutin ve tekrar eden bir eğitim faaliyetidir. Herhangi bir güncel olayla bağlantılı değildir’’ denilmişti.