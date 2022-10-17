Son dakika... Kiev kâbusa uyandı... Art arda büyük patlamalar!

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Ukrayna'nın başkenti Kiev güne patlama sesleri ile uyandı.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye göre, kentte en az 3 patlama meydana geldi. Ukrayna merkezli Kyiv Independent ise en az 4 patlama meydana geldiğini duyurdu.

AFP'nin abonelerine 'acil' kodu ile geçtiği bilgiye göre, patlamalar yerel saat ile sabah 6:35 ile 6:58 arasında yaşandı.

İLK AÇIKLAMA BELEDİYE BAŞKANINDAN GELDİ

Kiev Belediye Başkanı Klitschko patlamaların kent merkezinde meydana geldiğini duyurdu.

Klitschko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada saldırının geçen hafta da Rus saldırılarının hedefi olan Shevchenkivski bölgesinde yaşandığı bilgisine yer verdi.

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Klitschko daha sonra yaptığı açıklamada iki kişinin enkaz altında olduğunu belirtti.

RUSYA KAMİKAZE DRONE'LAR İLE VURDU

Bu açıklamadan dakikalar sonra Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise patlamaların kamikaze drone saldırısı nedeniyle yalandığı bilgisine yer verildi.

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Patlama seslerinden hemen önce Kiev'deki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz pazartesi Rusya sabah saatlerinde başta Kiev olmak üzere pek çok Ukrayna kentini hedef almış, saldırı nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.

RUSYA MİSİLLEMEYE DEVAM EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haftaki saldırıların Rusya'yı işgal altındaki Kırım'da meydana gelen patlamaya misilleme olduğunu duyurmuştu.

Bugünkü saldırının misilleme politikasının devamı olduğu belirtiliyor.