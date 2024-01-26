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NATO'dan Erdoğan'a 'İsveç' teşekkürü! ABD: Memnuniyetle karşılıyoruz

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#Blinken#Abd#İsveç
NATOdan Erdoğana İsveç teşekkürü ABD: Memnuniyetle karşılıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 12:31

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı nedeniyle teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

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İsveç’in NATO üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından oylanmıştı.

346 milletvekilinin oy kullandığı teklifte, 287 milletvekili kabul, 55 milletvekili ret ve 4 milletvekili çekimser oy kullanırken, teklif oy çokluğu ile kabul edilmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı nedeniyle teşekkür etti.

BLİNKEN'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan protokole ilişkin açıklama geldi. Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO’ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Belgelerin bize ulaşmasını ve İsveç'i NATO'nun 32. üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İsveç ve ittifak birlikte daha güçlü” ifadelerini kullandı.

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#Blinken#Abd#İsveç

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