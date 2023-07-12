NATO zirvesinde tek başına! Zelenski'den dikkat çeken kare...

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NATO Liderler Zirvesi, Vilnius’ta ikinci gününde Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı ile devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam düzenlenen yemeğe eşi Olena Zelenska ile birlikte katıldı.

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Yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Zelenski'in yalnız kaldığı anlar dikkat çekti.



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Fotoğrafta liderlerin kendi aralarında sohbet ettiği, Zelenski'in ise tek başına kaldığı ve sıkıntılı bir yüz ifadesi ile etrafa baktığı görülüyor.

Bugünkü oturum öncesinde kapı önünde basına açıklama yapan Zelenski, “Gündemimizde öncelikli üç soru var. Birincisi ordunun desteklenmesi için silah yardımı, diğeri NATO’ya davet ve herkesle aynı fikirde olmak istiyoruz. Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz. Tüm bunları ortaklarımızla görüşeceğiz. Üçüncü olarak bugün NATO yolunda Ukrayna için güvenlik garantilerini tartışacağız” dedi.