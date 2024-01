NATO yetkilisinden kritik uyarı! Rusya ile savaşa hazır olmalıyız

Haberin Devamı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO genelkurmay başkanlarının katıldığı bir toplantının ardından gazetecilere konuşan NATO Askeri Komitesi Başkanı Oramiral Rob Bauer, Birlik tarihinin en büyük tatbikatı arefesinde kritik uyarılarda bulundu.

20 YIL İÇİNDE

Herkesin gelecek 20 yıl içinde Rusya ile topyekûn bir savaşa hazırlanması gerektiğini söyleyen Bauer, sivillerde dahil olmak üzere tüm aktörleri savaş dahil her an her şeyin olabileceği bir döneme hazır olmaya çağırdı. Barışın garanti olmadığını belirterek “Beklenmeyeni beklememiz gereken bir çağdayız” ifadesini kullanan NATO komutanı, olağanüstü durumlar için sivillerin seferber edilmesi gerekeceğini ve hükümetlerin bu süreci yönetecek sistemleri devreye sokmaları gerektiğini dile getirdi. Rob Bauer, Rusya’nın Ukrayna işgaliyle ilgili olarak da “Kalıcı ve müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmanın tek yolu Ukrayna’nın savaş alanındaki konumunu güçlendirmektir” dedi.

EN BÜYÜK TATBİKAT

NATO aynı zamanda Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1991 yılından bu yana ittifakın düzenleyeceği en büyük askeri tatbikat olan ‘Sarsılmaz Savunucu 2024’ (Steadfast Defender) isimli askeri tatbikatın 90 bin askerin katılımıyla gelecek hafta başlayacağını açıkladı. Tatbikatın Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor.

GÜRAK DA KATILDI

Brüksel’deki Askeri Komite Toplantısı’na Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından açıklamada, “NATO Toplantısı’nın 2’nci gün oturumlarına katılan Genelkurmay Başkanı Gürak, ayrıca Macaristan Genelkurmay Başkanı Gabor Böröndı, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Tony Radakın ve Romanya Genelkurmay Başkanı Gheorghita Vlad ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir” denildi.

ALMAN BAKAN: GÖRÜLMEMİŞ BİR TEHDİT ALTINDAYIZ

Avrupa’da artan savaş endişesine dair bir uyarı da Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’tan geldi. Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada “Kesin olan bir şey var ki, Avrupa’da bir kez daha 30 yıldır görülmemiş bir askeri tehdit durumuyla karşı karşıyayız” diyen Alman bakan, Rusya’nın 5-6 yıl içinde bir NATO üyesine saldırabileceğini belirterek hem olası hem de maksimum risk senaryolarını incelediklerini söyledi.