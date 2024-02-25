NATO üyeliği için Orban İsveç’e yeşil ışığı yaktı

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Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması sonrasında Macaristan, İttifak içinde henüz onay vermemiş tek ülke olarak kalmıştı. İsveç’in Avrupa Birliği’ndeki eleştirel tavrından rahatsız olan Macaristan hükümeti, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u Budapeşte’de görmek istediklerini belirtmişti. İşte o ziyaret önceki gün gerçekleşti. Kristersson’u ağırlayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç’in gerekli güveni tesis ettiğini belirterek “Birbirimiz için savaşmaya, birbirimiz için ölmeye hazırız” açıklamasında bulundu.

SAVAŞ UÇAĞI SATACAK

Engelin aşılmasında İsveç’in Macaristan’a 4 adet daha İsveç yapımı Gripen savaş uçağı satmayı ve Macaristan’da Gripen’i de üreten Saab şirketinin bir yapay zekâ merkezi kurmayı kabul etmesinin etkili olduğu bildirildi. Halihazırda, Macaristan hava kuvvetlerinin envanterinde 14 adet Gripen savaş uçağı bulunuyor.

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İTİBARLI ÇIKIŞ FORMÜLÜ

Orban’ın aylardır İsveç’in üyeliğine itiraz ederek Batı cephesinde itibar kaybına uğradığı, İsveç’in uçak satışı formülüyle çıkmazdan bir çıkış yolu bulunduğu belirtiliyor. Macaristan parlamentosu yarın İsveç’in NATO üyeliğini oylayacak. Macaristan’ın onayıyla İsveç’in NATO’ya 32’nci ülke olarak katılmasına engel kalmayacak.