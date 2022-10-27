NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor

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Kristersson’un, İsveç’in bir önceki hükümete göre daha somut adımlar atmaya hazır olduğu ve Madrid Zirvesi’nde imzalanan, büyük bölümü terörle mücadele odaklı üçlü mutabakatın gereklerini yerine getireceği mesajını vermesi bekleniyor. Konu, Stoltenberg’in de gündem maddeleri arasında. Stoltenberg, “Başbakan Kristersson ve yeni hükümetin anlaşmanın uygulanması için sıkı bir şekilde çalışacakları yönündeki açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Türkiye, yeşil ışık için terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ konusunda somut adımlar görmek istiyor. m Güven ÖZALP / BRÜKSEL