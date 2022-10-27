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NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor

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#Macaristan#Jens Stoltenberg#NATO
NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

Türkiye ve Macaristan’ın henüz onay vermediği İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliklerine ilişkin diplomatik trafik hızlanıyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un Ankara ziyareti için çalışmalar sürerken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere yakın zamanda Türkiye’de olacağını açıkladı.

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Kristersson’un, İsveç’in bir önceki hükümete göre daha somut adımlar atmaya hazır olduğu ve Madrid Zirvesi’nde imzalanan, büyük bölümü terörle mücadele odaklı üçlü mutabakatın gereklerini yerine getireceği mesajını vermesi bekleniyor. Konu, Stoltenberg’in de gündem maddeleri arasında. Stoltenberg, “Başbakan Kristersson ve yeni hükümetin anlaşmanın uygulanması için sıkı bir şekilde çalışacakları yönündeki açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Türkiye, yeşil ışık için terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ konusunda somut adımlar görmek istiyor. m Güven ÖZALP / BRÜKSEL

 

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#Macaristan#Jens Stoltenberg#NATO