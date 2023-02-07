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NATO: Bu korkunç zamanda müttefikimiz Türkiye ve etkilenen herkesle dayanışma içindeyiz

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#NATO#Deprem#Destek
NATO: Bu korkunç zamanda müttefikimiz Türkiye ve etkilenen herkesle dayanışma içindeyiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 20:47

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Bu korkunç zamanda müttefikimiz Türkiye ve etkilenen herkesle dayanışma içindeyiz ve NATO müttefikleri ihtiyacı olanlara daha fazla yardım sağlamaya hazır" ifadelerini kullanarak, Türkiye’de 20 NATO ülkesinden bin 400 kişinin deprem bölgelerine destek sağladığını açıkladı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından harekete geçen NATO, Türkiye’ye desteğini bir kez daha yineledi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu yaptığı yazılı açıklamada, Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere 20’den fazla NATO müttefiki ve ortağından bin 400'den fazla acil müdahale personelinin Türkiye'ye konuşlandığını ve deprem bölgelerinde Türk ekiplerine destek sağladığını ifade etti. NATO müttefikleri ve ortaklarının Türkiye’ye köpekli arama ve kurtarma ekipleri, itfaiyeciler, mühendisler, tıbbi personel ve sismik uzmanlar dahil olmak üzere farklı şekillerde yardım sağladığını belirten Lungescu, "Bu korkunç zamanda müttefikimiz Türkiye ve etkilenen herkesle dayanışma içindeyiz ve NATO müttefikleri ihtiyacı olanlara daha fazla yardım sağlamaya hazır" dedi.

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Desteğin NATO’nun Avrupa-Atlantik bölgesindeki başlıca sivil acil müdahale mekanizması olan Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) aracılığıyla sağlandığını aktaran Lungescu, merkezin tüm yıl aktif olduğunu belirtti.

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#NATO#Deprem#Destek

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