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NASA'dan tarihi keşif! James Webb'den bir ilk... 'İkinci Dünya' bulundu

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#NASA#Uzay#James Webb Uzay Teleskobu
NASAdan tarihi keşif James Webbden bir ilk... İkinci Dünya bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 11:20

NASA'nın uzaydaki yeni gözü James Webb ilk gezegenini buldu. Bu keşif bilim dünyasında heyecanla karşılanırken TESS uydusundan gelen haber 'İkinci Dünya' bulundu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Bilim dünyası NASA'dan gelen haberi konuşuyor...

Uzay araştırmaları 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı. NASA'nın 10 milyar dolar harcadığı James Webb Uzay teleskobu (JWST) ilk keşfine imza attı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, JWST Dünya'ya oldukça benzeyen bir gezegen keşfetti.

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Söz konusu gezegenin 41 ışık yılı uzaklıkta olduğu açıklandı.

Bilim insanları resmi olarak 'LHS 475 b.' olarak adlandırılan gezegenin atmosferine dair araştırma yapmaya başladı.

Dünya'nın çapının yüzde 99'u kadar ve karasal olması ile dikkat çeken gezegenin atmosferi olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.

NASAdan tarihi keşif James Webbden bir ilk... İkinci Dünya bulundu

6.5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan James Webb, adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alıyor... (Fotoğraf: NASA) 

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Bu keşif bilim dünyasında heyecanla karşılanırken NASA'nın TESS uydusundan gelen haber 'İkinci Dünya' bulundu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

TESS uydusu Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen keşfetti. 'TOI 700 e' olarak adlandırılan gezegenin yıldızına uzaklığının yüzeyinde su bulunmasına izin vereceği duyuruldu.

Başka bir deyişle yapılan hesaplamalar gezegenin yaşama elverişli olduğuna işaret ediyor.

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EVRENE DAİR İPUÇLARINI TOPLUYOR

James Webb, Hubble Uzay Teleskopu'nun yerini almak için 2021'in Aralık ayında uzaya fırlatılmıştı.

Dünya’dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Webb'in, güneş sistemiyle ilgili soruları yanıtlaması, gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken, topladığı verilerle Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor.

İsmini NASA'nın eski yöneticisi James Webb'den alan teleskopun önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı belirtiliyor.

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#NASA#Uzay#James Webb Uzay Teleskobu

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