NASA'dan Antakya paylaşımı... Depremin boyutunu gözler önüne serdi

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7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından dünya adeta Türkiye için seferber olmuş durumda.

Bölgedeki yaraları sarmak için çalışmalar devam ederken NASA'dan depremin boyutunu gözler önüne seren bir paylaşım geldi.

Uzay ajansı, Antakya'nın deprem öncesi ve sonrasına ait kızılötesi uydu görüntülerini paylaştı.

NASA 4 ve 8 Şubat'ta çekilen uydu görüntüleri ile bölgedeki değişimi gözler önüne serdi.

Uzay ajansından konu ile ilgili yapılan açıklamada haritaların, NASA/USRA Black Marble bilim ekibinden Eleanor Stokes ve Ranjay Shrestha tarafından sağlanan Black Marble HD aracılığıyla elde edildiği bilgisine yer verildi.

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Temel haritanın, Landsat 9 uydusu tarafından toplanan verilerden oluşturulduğu ifade edildi.