Napal uçak kazasında rapor açıklandı

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Nepal’de Yeti Havayollarına ait Kathmandu-Pokhara seferini gerçekleştiren yolcu uçağının düşmesi sonucu 72 kişi hayatını kaybetmişti. 15 Ocak’ta yaşanan ve ülkede son 30 yılda meydana gelen en ölümcül kaza olarak kayıtlara geçen uçak kazasının kesin nedeni henüz belirlenemedi.
Ancak hükümetin uçak kazasını incelemek için atadığı 5 üyeden oluşan komisyon kazaya ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, kazanın en
muhtemel nedeninin “pilotların yanlışlıkla gücü kesmesi” sonucu komplikasyonlar olduğu kaydedildi.