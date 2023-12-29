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Napal uçak kazasında rapor açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Nepal#Uçak Kazası#Rapor
Napal uçak kazasında rapor açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 14:28

Nepal’de 15 Ocak’ta meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının raporunda, kazanın en muhtemel nedeninin “pilotların yanlışlıkla gücü kesmesi” sonucu komplikasyonlar olduğu kaydedildi.

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Nepal’de Yeti Havayollarına ait Kathmandu-Pokhara seferini gerçekleştiren yolcu uçağının düşmesi sonucu 72 kişi hayatını kaybetmişti. 15 Ocak’ta yaşanan ve ülkede son 30 yılda meydana gelen en ölümcül kaza olarak kayıtlara geçen uçak kazasının kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Ancak hükümetin uçak kazasını incelemek için atadığı 5 üyeden oluşan komisyon kazaya ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, kazanın en
muhtemel nedeninin “pilotların yanlışlıkla gücü kesmesi” sonucu komplikasyonlar olduğu kaydedildi.

Napal uçak kazasında rapor açıklandı

Raporda, teknik bilgi ve beceri temelli eğitim eksikliği, stres ve yüksek iş yükü, standart operasyon prosedürlerine uyulmamasının kazaya neden olan faktörler olduğu aktarıldı. Ayrıca, uçağın bakımının uygun şekilde yapıldığı, bilinen herhangi bir problemin olmadığı ve mürettebatın Nepal Sivil Havacılık Kuralları ve Yönetmeliğine uygun olduğu belirtildi.

Nepal hükümeti tarafından başlatılan soruşturmaya ABD, Kanada, Fransa ve Singapur’dan da çok sayıda araştırmacı dahil olmuştu.

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#Nepal#Uçak Kazası#Rapor

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