Myanmar'da ölen sivillerin sayısı 706'ya çıktı

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 706'ya yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 5 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 706 olarak güncellenirken, 3 bin 59 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi. Raporda, darbe karşıtı 657 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Öte yandan uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions, darbe karşıtı protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerinin olumsuz etkilediği Myanmar ekonomisinin bu yıl yüzde 20 daralacağı tahmininde bulundu.

Fitch'in hazırladığı raporda, Myanmar ordusunun sivillere yönelik silahlı şiddeti ve etnik silahlı grupların orduya karşı mücadele başlatmasının ülkede büyük bir toplumsal istikrarsızlığı tetikleyeceği ve bunun ekonomik sonuçlarının ağır olacağı kaydedildi.

Dünya Bankası, 26 Mart'ta açıkladığı raporda, Myanmar ekonomisinin bu yıl yüzde 10 küçülebileceğini açıklamıştı.

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