Myanmar'da güvenlik güçleri cenaze törenine katılanlara ateş açtı

The Guardian'daki habere göre, cumartesi düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren 114 kişiden biri olan 20 yaşındaki Thae Maung Maung'un cenaze töreni Bago kentinde yapıldı.

Cenazeye katılanlardan bazıları, güvenlik güçlerinin tören sırasında kendilerine ateş açtığını kaydetti.

Törende ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan ülke basınındaki haberlerde, göstericilerin bugün düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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