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HABERLERDünya Haberleri

Myanmar ordusundan flaş açıklama... Devrik lider Suu Çii aylardır hapiste!

#MYANMAR#Dünya#DARBE
Myanmar ordusundan flaş açıklama... Devrik lider Suu Çii aylardır hapiste

Myanmar ordusu, şubattan bu yana hapiste tutulan devrik lider Aung San Suu Çii'ye kötü davranılmadığını bildirdi.

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BBC'nin görüştüğü askeri sözcü Tümgeneral Zaw Min Tun, Suu Çii'nin gözaltında iyi şartlarda yaşadığını ve kendisine kötü davranılmadığını söyledi.

Suu Çii'nin ev hapsinde kalmasına izin verdiklerini belirten Zaw Min Tun, "Ne yapmak veya ne yemek isterse onun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Suu Çii, askeri yönetim tarafından sömürge döneminden kalma resmi sırlar yasasını çiğnemek ve yolsuzluk dahil pek çok konuda suçlanıyor.

Birleşmiş Milletler, Suu Çii'nin serbest bırakılması için defalarca çağrıda bulunmuştu. Myanmar'daki askeri yönetim geçen ay, darbeyi protesto ettikleri için hapsedilen 5 binden fazla mahkumu serbest bırakacağını açıklamıştı.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

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Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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#MYANMAR#Dünya#DARBE

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