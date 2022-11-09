Müthiş keşif: Zihni okuyup kelimelere dökebiliyor! Milyonlarca kişinin hayatını değiştirecek...

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Konuşamayan felçli insanların iletişim kurmasına yardımcı olmak için beyin dalgalarını analiz edebilen ve bunu kelimelere döken bir zihin okuma cihazı geliştirildi.

BEYİN AKTİVİTESİNİN KODU ÇÖZÜLDÜ

Sinirbilimciler heyecan veren buluşta kişinin tek bir harfin fonetik versiyonunu düşündüğünde üretilen beyin aktivitesinin kodunu çözdü: örneğin 'A' harfi için 'alfa' veya 'B' için 'bravo'

Yöntem, beyin aktivesinin kodlarını kullanarak kelimeleri tamamlayarak cümleler oluşturabiliyor.

Kaliforniya'da yer alan San Francisco Üniversitesi'ndeki bilim insanları yeni sistemi uzuv felci nedeni ile konuşamayan bir adamın üzerinde denediler.



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Adamın beyin aktivitesini izlemek için elektrokortikografi yöntemi kullanıldı ve adamdan "Bunu yapmak istemiyorum", "bana ailenden bahset" ve "şaka yapıyor olmalısın" gibi cümleleri düşünmesi istendi.

Adam cümleyi düşündükten sonra durduğunu belirtmek için elini sıkmaya çalıştı.

Sonuç muazzamdı. Cihaz dakikada yedi kelimelik hızda cümleler üretebildi ve 1000'den fazla kelimeden oluşan bir kelime dağarcığına hakim oldu.

DERİN ÖĞRENME ALGORİTMALARINI KULLANIYOR

Cihaz beyin dalgalarını deşifre etmenin yanı sıra, cümleyi tahmin etmek ve derin öğrenme algoritmaları ve doğal dil modellerini de kullanıyor.

Araştırma ekibi daha önce de buna benzer bir çalışma yapmıştı ancak geliştirilen sistem sadece 50 kelimeyi yorumlayabilmişti. Üstelik katılımcının kelimeyi yüksek sesle söylemeye çalışması gerekiyordu bu hastalar için büyük bir efor anlamına geliyordu.

SESSİZ KONUŞMALARIN ŞİFRESİ İLK KEZ ÇÖZÜLDÜ

Araştırmacılar geliştirdikleri sistemin hiç konuşamayan insanlara yardımcı olamayacağı endişesi ile çalışmalarını genişlettiler. Sorunu aşmak için bu sefer kelime yerine harfleri tek tek kullandılar ve beklenen sonuç geldi. Yeni sistem ilk kez sessiz konuşma girişimlerinin de şifresinin çözülebileceğini gösterdi.



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Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, araştırma ekibi, geliştirdikleri sistemin genel iletişimi mümkün kılacak 9.000 yaygın İngilizce kelimeyi anlamak için eğitilebileceğine inanıyor.

Bu da zihin okuma cihazının, amyotrofik lateral skleroz (ALS), FELÇ, omurilik yaralanması veya kas distrofisi gibi durumlar nedeniyle iletişim kurmakta zorlanan kişilere yardımcı olabileceği anlamına geliyor.

Şu anda çeşitli nedenlerle konuşamayan insanlar iletişim kurmak için lazerle baş ve göz hareketlerini takip eden sistemleri veya kelimelere işaret eden dokunmatik ekranları kullanıyorlar.