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Hem bilim insanı, hem manken! Pitonun içinden timsahı canlı olarak çıkardılar...

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#Piton#Timsah#Rosie Moore
Hem bilim insanı, hem manken Pitonun içinden timsahı canlı olarak çıkardılar...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 13:54

Jeobilimci/Model Rosie Moore'un içinde yer aldığı ekibin 5 metrelik bir piton yılanının karnının içinden yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki bir timsahı canlı olarak çıkardığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti. 26 yaşındaki Rosie İngiliz medyasına yaptığı açıklamada bilim dünyasındaki kadın klişesini kırmanın önemli olduğunu söyledi.

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Jeobilimci ve aynı zamanda bikini modeli olan Rosie Moore'un Instagram hesabından paylaştığı görüntü kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada 10 milyondan fazla görüntüleme ve 25 bin beğeni alan video izleyenleri şoke etti.

5 METRELİK PİTONUN İÇİNDEN 1.5 METRELİK TİMSAHI CANLI ÇIKARDILAR

Sosyal medyada hızla yayılan videoda 26 yaşındaki Rosie'nin de aralarında bulunduğu bir grup bilim insanının ABD'nin Florida eyaletinde yer alan bir laboratuvarda 5 metrelik bir piton yılanının karnının içinden yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki bir timsahı canlı olarak çıkardığı görülüyor.

Hem bilim insanı, hem manken Pitonun içinden timsahı canlı olarak çıkardılar...

Videoda timsahın midesinden yavaş yavaş çekildiği görülüyor

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YAKALANDIKTAN SONRA İĞNE İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Dailymail'e konuşan genç model, Burma Pitonu olarak bilinen yılanın yakalandıktan sonra iğne öldürüldüğünü ve bu sayede hayvan üzerinde çalışma yapabildiklerini söyledi.

Everglades'te genellikle memelileri ve küçük sürüngenleri avlayan istilacı pitonların çok büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Rosie, "Bizi aradılar ve yılanın içinde büyük bir cisim olduğunu söylediler. Biz de bunun ya geyik ya da timsah olabileceğini düşündük. Hayvan yakalandıktan sonra ötenazi yapıldı çünkü bu yırtıcılıkları nedeni ile Florida eyaletinde gerekli görülüyor" ifadelerini kullandı.

Hem bilim insanı, hem manken Pitonun içinden timsahı canlı olarak çıkardılar...

"EĞLENCESİNE PAYLAŞMIŞTIM, VİRAL OLMASINA ŞAŞIRDIM"

Ölü pitona yapılan operasyonun görüntülerini Instagram hesabı üzerinden paylaşan Rosie "Kesinlikle şok edici, ilk defa böyle bir olay gördüm" ifadelerini kullandı.

Hem bilim insanı, hem manken Pitonun içinden timsahı canlı olarak çıkardılar...

Söz konusu videoyu sırf eğlencesine paylaştığını ve viral olmasına çok şaşırdığını belirten kadın, " Florida'daki istilacı pitonları ve onların nüfusumuz üzerindeki etkilerini bu kadar az insanın bilmesi beni gerçekten şaşırttı. Pitonlar hızla çoğalırlar ve kamufle olabilirler. Onların tam olarak nerede ve kaç tane olduklarını bilmemize imkan yok" dedi.
Hem bilim insanı, hem manken Pitonun içinden timsahı canlı olarak çıkardılar...

Instagram'da 16 bin takipçisi bulunan Roise Moore 2-3 yıl önce hafta sonları model olarak çalışmaya başladı.

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Kadınların çalışanların yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğu yer bilimlerindeki 'kadın klişesini' kırmanın önemli olduğunu belirten Moore, "Medyada, kadın bilim insanları genellikle utangaç olarak tasvir edilir. Bence gençlerin durumun böyle olmadığını görmeleri önemli. Bu anlamda hayatımın iki tarafını da göstermeye çalışıyorum. Kadınsı niteliklerimi korurken bir yandan da saha ekipmanımı takıp dışarı çıkıp veri topluyorum" ifadelerini kullandı.

Hem bilim insanı, hem manken Pitonun içinden timsahı canlı olarak çıkardılar...

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#Piton#Timsah#Rosie Moore

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