‘Mustafa’nın döneri’ Berlin’in favorisi

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EFSANEYE DÖNÜŞTÜ

Almanya’da dönerin hikayesi 1961 yılında Türkiye’den Almanya’ya iş göçüyle başlarken ilk dönerin 1970’lerde Berlin’in Kreuzberg ilçesinde kurulan pazarda Kadir Numan tarafından satıldığı genel olarak kabul görüyor. Döner hali hazırda Almanya’nın en favori sokak lezzetlerinden biri haline gelirken en meşhurlarından biri de Berlin’deki Mustafa’nın büfesi. ‘Mustafa’nın Sebzeli Kebabı’nın hikâyesi 2005 yılında başladı.

SOSİSÇİ DÖNERCİ OLDU

Kurucusu 7 yaşında Samsun’dan Almanya’ya gelen Tarık Kara (50). Kreuzberg’in Mehringdamm caddesi üzerinde oturduğu evin karşındaki Alman sosis büfesinin satıldığını öğrenen Tarık Kara, bu tarihte burayı sahibinden kiraladı ve döner büfesi açtı. Almanya’da o dönemde geleneksel dönere alternatif olarak sunulan tavuk döneri tercih etti ve dönerin içine patlıcan, kabak, biber kızartması ve üstüne de beyaz peynir koyarak servis etti.

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Tarık Kara

ADI NİYE MUSTAFA

Uzun zamandır Berlin turist rehberlerinde mutlaka gidilmesi gereken yerler arasında tavsiye edilen ‘Mustafa’s Gemüse Kebap’ın önünde sabahtan akşama kadar uzun kuyruklar oluşuyor. Tarık Kara, büfeye kendi adını vermektense İslam peygamberi Hz.Muhammed Mustafa ve Mustafa Kemal’den yola çıkarak Türk kültüründe önemli yer tutan ‘Mustafa’ adını vermeyi tercih etmiş.