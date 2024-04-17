Musk’tan tepki çeken paylaşım: ‘Yunanistan nüfus çökmesi yaşayacak’

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Haberde, Yunanistan’ın demografik çöküş ile karşı karşıya kalacak ilk ülke olacağı tahminine yer verilirken, ölüm oranlarında beklenmedik büyüklükte artış kaydedildiği buna karşı doğum oranlarının azaldığı iddia ediliyor.



‘ŞAİBELİ KAYNAK’



Yunan medyası, sözkonusu haber sitesinin ‘yalan haberler yayınlamakla ünlü’ olduğunu belirterek Covid-19 aşılarına karşı kampanya yürüttüğü hatırlatıldı. İlgili haberde gerçek verilerin yalanlarla harmanlandığını öne süren Yunan medyası, haberin amacının “Yunanistan’da ölüm oranlarının yükselişini Covid-19 aşılarıyla ilişkilendirmek” olduğunu savundu. Musk’ın güvenilir olmayan böyle bir kaynağa dayanarak gönderi paylaşmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yunan medyası, ayrıca bu sitenin Rusya lideri Vladimir Putin’i öven haberlere de yer verdiğini öne sürdü.