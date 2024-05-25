Mülteci kampında büyük yangın! Bangladeş’te 230 barınak kül oldu

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Bangladeş'in çoğu Myanmar'daki askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki 13 numaralı kampta dün yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı.



Ukhiya İtfaiye Teşkilatı ve Sivil Savunma görevlisi Shafiqul İslam yaptığı açıklamada, yangında en az 230 barınak ve diğer 100 yapının tamamen küle döndüğünü, 200'den fazla barınakta da hasar meydana geldiğini belirtti. İslam en az 10 kişinin de yaralandığını aktardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.



Myanmar'dan gelen 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Cox's Bazar'da yaşıyor.