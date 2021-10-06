Muhammed Ali'nin çizimleri yaklaşık 1 milyon dolara satıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı MİTten Garada operasyonDağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı! MİT'ten Gara'da operasyon#Terörle Mücadele
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Kimse kusura bakmasın içimi acıtır... Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler..."Kimse kusura bakmasın içimi acıtır..." Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler...#Emre Belözoğlu
Bakan Soyludan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek...Bakan Soylu'dan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek...#Süleyman Soylu
İranlı iş kadını İstanbulda hayatının şokunu yaşadı Tam 5 milyon 733 bin TL...İranlı iş kadını İstanbul'da hayatının şokunu yaşadı! Tam 5 milyon 733 bin TL...#Dolandırıcılık
Türkiyede 16 bin 999 TLye satılıyor... İşte Applea maliyetiTürkiye'de 16 bin 999 TL'ye satılıyor... İşte Apple'a maliyeti#Apple
Dünyaca ünlü derginin okuyucuları seçti: En iyiler arasında ikinci TürkiyedenDünyaca ünlü derginin okuyucuları seçti: En iyiler arasında ikinci Türkiye'den#İstanbul Havalimanı
Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım İşte eleman aranan sektörlerKanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım! İşte eleman aranan sektörler#Kanada İstatistik Kurumu
Herkes kullanamayacak İşte yeni şartlar...Herkes kullanamayacak! İşte yeni şartlar...#Elektrikli Scooter
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
Kan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç cezaKan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç ceza!#Afganistan
Ciddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini gölge başkan ve first ladysanıyorlardıCiddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini 'gölge başkan ve first lady'sanıyorlardı#Ivanka Trump
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
HABERLERDünya Haberleri

Muhammed Ali'nin çizimleri yaklaşık 1 milyon dolara satıldı

#Muhammed Ali#Çizim#Müzayede
Muhammed Alinin çizimleri yaklaşık 1 milyon dolara satıldı

Ünlü boksör Muhammed Ali'nin çizimleri, eskizleri ve tablolarından oluşan nadir bir koleksiyon, açık artırmada yaklaşık 1 milyon dolara satıldı.

Haberin Devamı

BBC'deki habere göre, New York'taki Bonhams müzayede evinde yaklaşık 26 sanat eseri açık artırmayla satıldı.

En çok beklenen çalışmalardan biri olan "Sting Like a Bee" (Arı gibi sok), satış öncesi tahminlerin on katından fazlaya, 425 bin dolara satıldı.

"ESERLERİ, KALBİNİ TASVİR EDEN KONULARI İŞLİYOR"

Gelmiş geçmiş en büyük boksörlerden biri olan Ali'nin aktivist ve şair yönü bilinirken, sanatsal yeteneklerine dair daha az bilgi mevcut.

Bonhams Popüler Kültür Direktörü Helen Hall, Ali'nin profesyonel bir sanatçı olan babası tarafından teşvik edildiğini, hayatı boyunca çizdiğini ve boyadığını belirterek "Muhammed Ali, bir nesli tanımlayan kültürel bir ikondu. Eserleri, boks, sivil haklar, din, dünya barışı ve insani ilkeler gibi kalbini tasvir eden konuları işliyor." dedi.

Eserler, Ali'nin ilk üç resmini 1977'de Boston'daki bir dövüşten sonra çizdiğini söyleyen sanat koleksiyoncusu ve arkadaşı Rodney Hilton Brown tarafından müzayedeye çıkarıldı.

Haberin Devamı

Eserler, beklenenin üç katına, toplamda 945 bin 524 dolara satıldı.

Reuters'a göre, 1979'da tuvalde kırmızı, beyaz ve mavi renklerinin üzerine "Seni Seviyorum Amerika" yazan tablo 150 bin dolara satılırken, 1967'de keçeli kalemle İslam ile Hristiyanlığı karşılaştıran bir eskiz 24 bin dolara satıldı.

Ünlü boksör Ali, 2016'da Parkinson hastalığı nedeniyle 74 yaşında öldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muhammed Ali#Çizim#Müzayede