MSB’den İdlib açıklaması: En sert şekilde karşılık veririz

Kaynaklar, 3 Şubat’ta rejim tarafından TSK’ya yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili soruyu da, “Sahada üstümüze düşen, sistemi çalıştıracak işlemi yerine getirdik. Bu bilgiler muhataplarımıza verildi” sözleriyle yanıtladı. Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında soruları yanıtlayan askeri kaynaklar, İdlib’de 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarının ardından 7 numaralı gözlem noktasının da rejimin kontrol ettiği bölgede kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye, gözlem noktalarına yapılacak saldırılara en sert şekilde karşılık verecek. Türk askeri, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması noktasında önlemlerini alıyor ve almaya da devam edecek. Gözlem noktalarındaki personel zaman zaman rotasyona tabi tutuluyor ancak bugüne kadar noktaların tahliyesi anlamında hiçbir işlem yapılmadı. Rusya ile Türkiye’nin sahadaki koordinasyonu ile ilgili bir sorun bulunmuyor.”