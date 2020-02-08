MSB’den İdlib açıklaması: En sert şekilde karşılık veririz
ASKERİ kaynaklar, TSK’nın İdlib’de gözlem noktalarına yapılacak saldırılara en sert şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.
Kaynaklar, 3 Şubat’ta rejim tarafından TSK’ya yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili soruyu da, “Sahada üstümüze düşen, sistemi çalıştıracak işlemi yerine getirdik. Bu bilgiler muhataplarımıza verildi” sözleriyle yanıtladı. Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında soruları yanıtlayan askeri kaynaklar, İdlib’de 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarının ardından 7 numaralı gözlem noktasının da rejimin kontrol ettiği bölgede kaldığını belirterek şunları söyledi:
“Türkiye, gözlem noktalarına yapılacak saldırılara en sert şekilde karşılık verecek. Türk askeri, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması noktasında önlemlerini alıyor ve almaya da devam edecek. Gözlem noktalarındaki personel zaman zaman rotasyona tabi tutuluyor ancak bugüne kadar noktaların tahliyesi anlamında hiçbir işlem yapılmadı. Rusya ile Türkiye’nin sahadaki koordinasyonu ile ilgili bir sorun bulunmuyor.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle