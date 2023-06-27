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Moskova'nın savunması onlara kalmıştı... Rusya'dan dengeleri değiştirecek hamle

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#Rusya#Wagner#Dünya
Moskovanın savunması onlara kalmıştı... Rusyadan dengeleri değiştirecek hamle
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 16:16

Yevgeny Prigozhin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ile başlayan kriz Belarus'un arabuluculuğu ile çözüldü. Wagner konvoyu Moskova'ya ilerlerken şehrin adeta son koruyucu konumunda kalan birlik için karar verildi. Rusya'daki dengeleri kökünden değiştirecek kararı Zolotov dünyaya duyurdu. Belarus liderinden ise dikkat çeken bir Wagner açıklaması geldi.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir Rusya'dan gelen haberlerde

Rusya ve paralı asker grubu Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü.

Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Moskovanın savunması onlara kalmıştı... Rusyadan dengeleri değiştirecek hamle

Wagner'in Rusya'nın kalbine doğru yürüyüşü devam ederken ülkeden 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa görülen kareler geldi.

Moskova'nın çevresine savunma pozisyonları kazıldığı ve kentin olası bir saldırıya karşı hazırlandığı görüldü.

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Bu süreçte Rusya'nın ulusal muhafız birlikleri ağır silahlı isyancılara karşı Moskova'yı savunacak ana unsurlardan birisi olarak lanse edilmişti.

İsyanın bastırılmasının ardından Rusya'dan bu birlik için flaş bir hamle geldi.

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'Moskova'nun muhafızı' olarak anılmaya başlanan Rusya Ulusal Muhafızları başkanı Viktor Zolotov, bu birliklerin ağır silahlar ve tanklarla donatılacağını duyurdu.

Zolotov, kısa süren isyanı gerçekleştiren Wagner paralı askerlerinin Rusya'nın başkentine ulaşsalardı dahi Moskova'yı alamayacaklarını söyledi.

Zolotov isyanda Batı'nın rolü ile ilgili de konuştu ve bu ihtimalin dışlanmadığının altını çizdi.

Zolotov 'İsyan Batı'dan ilham aldı ve Prigozhin'in emellerini aştı' dedi.

Moskovanın savunması onlara kalmıştı... Rusyadan dengeleri değiştirecek hamle

LUKAŞENKO'DAN WAGNER AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Lukaşenko ülkesinin Wagner savaşçılarının savaş deneyiminden yararlanacağını söyledi.

Hafta sonu yaşanan kriz Lukaşenko'nun araya girmesi ile çözülmüş, Putin Wagner unsurlarına Belarus'a gitme şansı vermişti.

Wagnerin liderinin de Belarus'a gideceği belirtilmiş ancak Prigozhin'in akıbetine dair net bir açıklama gelmiş değil.

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#Rusya#Wagner#Dünya

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